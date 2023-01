Óscar Rosende, el Mark Knopfler gallego, y su banda Great Straits regresan a Mallorca. Actúan este viernes, en el Auditorium de Palma, dispuestos a regalar clásicos del rock que nunca morirán como Sultans of swing, Romeo and Juliet, Brothers in arms o Money for nothing.

Humilde y virtuoso «Lo del Mark Knopfler gallego me lo puso un amigo de la radio, pero bueno, ya me gustaría llegarle a la suela de los zapatos», confiesa un Rosende tan humilde como ágil y virtuoso con las cuerdas. Los Great Straits vuelven al Auditorium tras su último concierto en Palma, en esta misma sala, el pasado mes de junio. El propósito de Rosende y los suyos, el de siempre: que el público sonría, juegue con la nostalgia y salga del Auditorium más feliz que cuando entró. «El año pasado estuvimos en Mallorca y nos recibieron muy bien. Es precisamente por eso que volvemos. Dire Straits es la banda sonora de muchísimas vidas», comentaba Rosende hace unos días a este diario en el transcurso de una entrevista. Óscar Rosende: "Dire Straits es el mejor grupo de todos los tiempos" Junto a Rosende, este grupo homenaje, que no tributo, a Dire Straits, está integrado por Marcos Pazo, Rubén Montes, Pablo Gisbert, Adrián Saavedra, Antonio López, Diego Alonso, Franz Sanz y Manu Seoane. Un conjunto de batería, percusiones, teclados, saxo, guitarras y bajo que busca la esencia de un grupo que marcó a varias generaciones. MÚSICA: Lugar: Auditorium de Palma. Sala Magna. Fecha: viernes 3 de febrero, a las 21.00 horas. Precio: 38 euros.