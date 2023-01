Óscar Rosende, de 'Great Straits': "Antes escuchaba a los Dire Straits casi 12 horas al día y ahora solo 6"

Maneja más el bolígrafo que la guitarra después de tanto rebobinar VHS. Óscar Rosende, vocalista de 'Great Straits', aprendió a tocar la guitarra viendo -y reviendo- cintas de los Dire Straits e imitando el estilo único de Mark Knoplfer. Desde 2019, viaja con un equipo de 15 personas por toda España homenajeando al grupo de su vida y, el próximo 3 de febrero, volverá al Auditorium de Palma para retomar la gira.

Le han llamado mucho "el Mark Knopfler gallego". Él es zurdo pero toca con la mano derecha, ¿usted también?

Yo soy diestro. Mark Knopfler es calvo y yo tengo pelo (risas). Lo del "Mark Knopfler gallego" me lo puso un amigo de la radio gallega, pero bueno ya me gustaría llegarle a la suela de los zapatos.

Una cosa que sí que tienen en común es el fingerpicking o el arte de tocar sin usar una púa.

La púa es más rápida pero no sé usarla. Es algo raro en la música rock. El fingerpicking es un poco el secreto de su sonido. Él no inventó la técnica pero la llevó a la música popular, yo solo imito. Aprendí a tocar la guitarra en una época en la que Internet no existía. La única forma con la que yo podía aprender era reproduciendo los VHS una y otra vez, viendo dónde y cómo colocaba Knopfler la mano en la guitarra. Y lo sigo haciendo a día de hoy.

Mark Knopfler es el mejor compositor de todos tiempos

¿Le ofende que le digan que Dire Straits no es el mejor grupo de la historia?

Para mí es la mejor banda que ha existido jamás, para mí Mark Knopfler es el mejor compositor de todos tiempos, pero para gustos colores. Hay algunos que dirán que otros guitarristas son más rápidos. A veces confundimos la velocidad con ser mejor, pero para mí es la capacidad que tiene Dire Straits de ser de los pocos grupos de los que se reconoce antes el punteo de la guitarra que la melodía de voz. Knopfler decía en entrevistas que cantaba muy mal y que intentaba suplir esa carencia con el sonido de la guitarra eléctrica, y lo conseguía.

¿No hay alguna canción que no le guste?

Hay algunas que me gustan más que otras. Voy por épocas. También, antes escuchaba Dire Straits casi 12 horas al día y ahora solo los escucho 6. Mi canción favorita es Telegraph Road, es como una película. Knopfler la compuso mientras estaba de gira: iba leyendo un libro mientras pasaba por la carretera con el mismo nombre e hizo una fusión de lo que narraba el libro y esa calle.

No se ha mojado.

Twisting By The Pool (risas). Es muy marchosa y no la odio, pero la tengo cruzada. Después de casi 300 conciertos hay algunas canciones que te saturan.

Representar un tributo es una responsabilidad.

No somos Dire Straits ni mucho menos. Intento huir de la palabra "tributo", porque parece algo pequeño. Tampoco es un musical.

Intento huir de la palabra "tributo"

¿Qué palabra prefiere?

Homenaje. Somos una banda muy grande, tocando en recintos grandes, homenajeando a Dire Straits. Nos gusta tocar las emociones de la gente: a veces nos dicen que mientras nos escuchan recuerdan cuando hicieron la mili o conocieron a sus parejas. La producción es grande, hay una persona que solo me lleva las guitarras, porque uso 16 por concierto.

Una gran producción que vuelve, un año más, a Mallorca.

El año pasado estuvimos en Mallorca y nos recibieron muy bien. Es precisamente por eso que volvemos. Dire Straits es la banda sonora de muchísimas vidas. El Auditorium es uno de los recintos más bonitos en los que he tocado. Me encanta Mallorca, la putada es que nunca fui de vacaciones, solo a tocar (risas). Tengo unas ganas locas de lo que va a ser el primer concierto del año.