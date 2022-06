Óscar Rosende: "Dire Straits es el mejor grupo de todos los tiempos"

Hay grupos tributo y luego está Great Straits, a cuyo frente encontramos a Óscar Rosende, también conocido como el Mark Knopfler gallego. Su pasión por la banda británica, alejada de los escenarios desde 1995, es absoluta y no deja de crecer. Este domingo lo demostrará en el Auditorium de Palma, con un show en el que el público se puede comportar de cualquier modo menos pasivo: «Un concierto no es yo toco y tú miras. Sin público un concierto no tiene sentido. Quiero que la gente sonría, juegue con la nostalgia y salga del Auditorium más feliz que cuando entró en la sala».

La devoción de Rosende por los Dire Straits viene de lejos, «de cuando era pequeñito», apunta. «Su música se escuchaba en casa y siempre fue el grupo de cabecera de mi padre. En la última mitad de los 90 agarré una guitarra por primera vez y practiqué aquello de háztelo tu mismo. Así que con mis casetes y aquella guitarra, clásica y muy vieja, fui sacando acorde tras acorde hasta llegar a una primera canción, Where Do You Think You’re Going?, del disco Communiqué», apunta.

Por su «forma de componer y el modo de tocar la guitarra» Rosende asegura que seguirá a Mark Knopfler «hasta el infierno», que es adonde van a parar los grandes rockeros. «Creo que hoy escribe mejor que antes pero dista mucho de ser el guitarrista que fue con Dire Straits», se atreve a afirmar.

Rosende ha llegado a Palma como integrante de un equipo musical de quince personas, nueve de ellas músicos, el resto, técnicos. El repertorio que atacará es una colección de clásicos, desde el célebre Sultans of Swing al Calling Elvis, pasando por joyas como Money for Nothing y Romeo And Juliet. «Knopfler es el mejor guitarrista que existe, no por la velocidad sino por cómo toca, por el lenguaje, por el feeling», defiende.

Y si Knopfler es el mejor, «Dire Straits es la mejor banda de todos los tiempos», con otros genios en sus filas al margen del guitarrista principal, como Alan Clark, teclista que entró en el grupo en 1981 y que permitió subir varios peldaños en cuanto a calidad y «nivel compositivo».

Que nadie hable de concierto-tributo cuando se refiera a Great Straits, o a Brothers in Band, el grupo en el que militó Rosende anteriormente. «Huyo de la palabra tributo. Yo no me disfrazo, ni hablo en inglés, soy gallego, y como tengo pelo tampoco me pongo una cinta en la cabeza», aclara.

Great Straits no solo triunfan en territorio español, también en el extranjero, incluso en el Reino Unido, y se han ganado el respeto de algunos de los integrantes de Dire Straits, como el teclista Guy Fletcher, a quien llegaron a confundir en Granada, en 2008: «Estaba Mark Knopfler de gira en España y el promotor del concierto en Granada contó con nosotros para que luego del concierto, fuera del recinto, tocásemos en un escenario. Cuando la gente comenzó a salir, se acercó el propio manager de Knopfler, con el teclista y el promotor y quisieron conocernos. Parece ser que pensaron que lo que estaba sonando en la prueba de sonido y el ensayo en directo era una grabación de Dire Straits. Cuando los vi venir pensé: ¡la hemos liado! Pero nada más lejos de la realidad. Los conocimos e incluso pasé a camerinos, vi a Knopfler y me firmó una guitarras. Cuando llegué a casa vi que en el diario de gira, Fletcher nos menciona y cuenta que no se imaginó que fuésemos una banda tributo».