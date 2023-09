El pasado 6 de septiembre, JYSK, cadena internacional danesa especializada en descanso, muebles y decoración para el hogar, ha celebrado un gran evento en su tienda de Valencia, ubicada en el Centro Comercial Arena Multiespacio, para dar la bienvenida a los nuevos productos de descanso, como es el nuevo surtido de colchones.

El evento contó con la presencia de periodistas, influencers y clientes de empresa en el “Estudio de Colchones“, en donde los Especialistas en Descanso de JYSK han podido mostrar las ventajas y características de esta nueva gama.

Los nuevos colchones están disponibles en las 150 tiendas que la empresa tiene en España y Portugal, y actualmente se benefician de un atractivo descuento que alcanza hasta un 60%.

Es conocido que pasamos más de un tercio de nuestra vida en la cama, pero la importancia de obtener un buen descanso prima sobre dormir mucho, y la elección del colchón juega un factor fundamental.

Dormir mal, en efecto, nos afecta a la salud física, mental y emocional. Puede ponernos de mal humor, afectar a nuestra columna vertebral, generarnos dolores musculares, problemas de circulación e incluso interferir en nuestra salud mental si no conseguimos un buen reposo.

Nuevos productos

En su nueva línea, JYSK propone, tanto en sus tiendas como en su tienda online, fibras hipoalergénicas, tejidos que incorporan la tecnología “Greenfirst“ que es un efecto antibacteriano natural, repelente de los ácaros del polvo. También capas adicionales de Memory Foam y Soft Foam, que mejoran el confort y la relajación, como es el caso del colchón de espuma GOLD F140, con 3 zonas de confort que alivian la presión.

Por otro lado, el modelo GOLD S110 es un colchón de muelles con 600 muelles ensacados, tiene una mayor altura que la media (29 cm) y un tejido con efecto refrescante. Su grueso acolchado de fibra hipoalergénica garantiza un descanso y confort similar a ¡dormir en una cama de hotel de lujo! Es reversible ofreciendo confort en 2 caras.

Existen muchos modelos y tamaños para elegir, y los colchones vienen enrollados para mayor practicidad.

JYSK, especialista en descanso

Si bien puede parecer una odisea elegir el colchón más adecuado, los Especialistas en Descanso de JYSK sabrán ofrecerte los mejores consejos ya que se forman en la “Academia del Descanso“ y conocen de forma experta el producto. Por eso, nada mejor que pasarte por sus tiendas y asesorarte personalmente.

¿No encuentras el tamaño que quieres de colchón? No hay problema, lo puedes hacer a medida. Y, además es importante fijarte cuáles son las garantías ofrecidas.

En el caso de JYSK, los colchones tienen hasta 25 años de garantía, y la posibilidad de probar, los de la gama GOLD, por 100 noches sin compromiso.

Nueva gama de colchones Jysk

Preguntas frecuentes de los clientes a nuestros sleeping specialists al momento de comprar un colchón

¿Cuál es el mejor colchón para personas que duermen de lado?

El sueño ideal, si dormimos de lado, sería un colchón de 5 zonas, En nuestro nuevo surtido de Novaqui encontramos por ejemplo el GOLD S65 de muelles ensacados o el GOLD F155 de espuma viscoelastica. Pero también podemos conseguir un sueño reparador en un colchón de 7 zonas que sería ideal sí dormimos también boca arriba.

¿Qué colchón se recomienda para problemas de espalda?

Lo más adecuado sería optar por un colchón de espuma viscoelástica, ya que este tipo de espuma alivia la presión y tiene una gran adaptabilidad y elasticidad.

Por ejemplo, el GOLD F155 , es un colchón de 5 zonas, reversible, la funda de un lado es de polietileno y en el otro lado tiene una funda de efecto refrescante además de tener una capa de espuma suave añadida que nos proporciona mayor comfort.

¿Diferencia entre espuma viscoelástica y látex?

La espuma viscoelástica es una espuma sintetica y el látex es un material 100% natural.

Ambos materiales son atérmicos, es decir que no acumulan el calor, pero la viscoelástica es termoadaptable y el látex no. Esto quiere decir que si tenemos sensación de calor al dormir, tal vez tengamos más calor con la viscoelastica en ciertas temporadas del año. La diferencia también es que un colchón de látex hay que ventilarlo con mucha frecuencia y hay que tener un mantenimiento estricto ya que este tipo de colchones al ser natural absorbe mucha húmedad y también es muy importante voltearlo cada 3 meses para no perder las propiedades naturales de la misma espuma que es hipoalergénica.

¿Los colchones firmes son mejores para la espalda?

Muchos tenemos la mentalidad que si compramos un colchón firme nos va a durar más años...eso debemos desmentirlo.

La firmeza se basa en la necesidad de cada cliente. Es muy importante mantener la columna recta mientras dormimos y así, a la larga, no causarnos problemas de salud, por lo tanto, la firmeza se basa en el peso de cada persona.Por ejemplo; para alguien ligero de un peso estándar e intermedio, optariamos un colchón de firmeza intermedia, cuando es para alguien con más peso elegiríamos un colchón de alta firmeza para no ceder el núcleo y la persona siga estando recto mientras duerme, por eso insistimos tanto que prueben los colchones en nuestro showroom y les podamos aconsejar para elegir el colchón que más se adapte a sus necesidades.

¿Qué buscar en colchones para alergias?

Lo más importante si tenemos alergias, por ejemplo a los ácaros de polvo, es buscar un colchón que contenga un tratamiento Greenfirst en la funda: el tejido y punto de la misma funda está más cerrado que en otros colchones por lo tanto es más difícil que entren los ácaros, aparte de ofrecerle al cliente nuestro protector de colchón con tratamiento Greenfirst para tener una mejor protección.

En nuestra gama contamos con varios modelos con tratamiento Greenfirst por ejemplo en muelles tenemos el GOLD S85 y en espuma tenemos el GOLD F140.

¿Cuánto dura un colchón de calidad?

Por higiene siempre recomendamos que máximo 20 años aunque nos puedan durar más tiempo sin problema. Nuestra gama GOLD cuenta con una garantía de 25 años, y nuestra gama PLUS cuenta con una garantía de 10 años.

Aun así, hacemos mucho hincapié en nuestros protectores de colchón y sobretodo nuestra gama de toppers, que aparte de proporcionarnos un comfort añadido, nos protege el colchón nuevo que hemos comprado y por lo tanto alargamos la vida del mismo.

¿Firmeza ideal para diferentes posiciones?

Como comentado anteriormente, la firmeza ideal se basa en la necesidad de cada cliente. Por ejemplo, para un niño la firmeza ideal seria la intermedia pero podríamos jugar con un colchón reversible de 2 firmezas para conforme vaya creciendo pueda darle la vuelta al colchón y sentir una tumbada más firme. Para alguien con más peso, optaríamos por un colchón de firmeza alta para que el núcleo siga estando firme y así la persona tener la columna recta. Por eso es tan importante poder aconsejar bien al cliente y verle en su posición natural de sueño.