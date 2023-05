Encontrar trabajo en Mallorca resultará más sencillo para cualquier persona que esté inmersa en esta búsqueda tras leer este artículo. En el mismo se destacan toda una serie de ofertas de empleo en Mallorca, las cuales están completamente actualizadas y accesibles para cualquier candidato interesado en postularse a las mismas. Se trata de vacantes para distintos perfiles, por lo que las oportunidades llegan así a numerosos profesionales. Facilidad, comodidad y efectividad eso es lo que se consigue clicando en los enlaces que se incluyen a continuación, los cuales conducen directamente hacia la inscripción en interesantes ofertas de empleo para encontrar trabajo en Mallorca ahora mismo.

Ofertas de empleo en Mallorca

SPA DIRECTOR & RECREATION

Consolidada cadena hotelera internacional, requiere incorporar en Mallorca un/a Director/a de Spa, cuya misión será cumplir con los objetivos de rendimiento económico, mediante el análisis económico de P&L y la optimización de costes.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de SPA DIRECTOR & RECREATION en Mallorca.

COMERCIAL TELEMARKETING

Etalentum, es la primera empresa de selección de personal en número de oficinas en España. Estamos especializados en headhunting y selección de personal para los sectores: comercial, producción, IT, finanzas e internacional, servicio que prestamos a través de nuestra amplia red de 32 oficinas de proximidad. Dentro del Plan de Expansión de Etalentum Selección, seleccionamos un/a Comercial de telemarketing para incorporación en Mallorca, en el equipo de Baleares, 100% teletrabajo.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de COMERCIAL TELEMARKETING en Mallorca.

ADMINISTRATIVO/A CONTABLE

Empresa mallorquina dedicada al sector de la energía, precisa incorporar un/a administrativo/a contable en Mallorca, con modalidad 100% teletrabajo. Se trata de una empresa joven, que apuesta por la calidad de los servicios ofrecidos al cliente, calificada como una de las empresas The Best Place to Work.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de ADMINISTRATIVO/A CONTABLE en Mallorca.

MOZO/A - REPONEDOR

Desde Grupo Crit seleccionamos a un/a experimentado MOZO - REPONEDOR para importante empresa del sector alimentario, la incorporación es inmediata con contrato temporal.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Mozo/a - reponedor/a Mallorca.

ACOMPAÑANTES DE TRANSPORTE ESCOLAR

¿Te gusta el trato con los niños? ¿Buscas un trabajo de pocas horas para compatibilizarlo con otras tareas u hobbies?. Esta es tu oportunidad. Vacante para trabajar con el calendario escolar, con disponibilidad horaria de mañanas y o tardes en función de la ruta de autobús escolar del centro educativo asignado.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Acompañante de Transporte Escolar en Mallorca.

DEPENDIENTES/AS TEXTIL

Desde Adecco buscamos Dependientas/es para trabajar con importante empresa del Sector Moda con presencia a nivel mundial. Se ofrece contrato fijo-discontinuo, directo por empresa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Dependiente/a Textil Mallorca.

TELEOPERADORES PARA EL SECTOR DEL TURISMO

GEVEKOM CUSTOMER SERVICES ESPAÑA selecciona agentes de atención telefónica para el sector turístico con nivel de alemán C1. Se trata de vacantes para trabajar desde casa, con interesantes condiciones e incentivos.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Teleoperadores para el sector del turismo en Mallorca.

CUIDADORES EXTERNOS / INTERNOS

AIUDO precisa contratar distintos Cuidadores/as en régimen interno o externo para atender a sus clientes en sus domicilios. Se ofrece contrato indefinido en régimen de Empleados de Hogar y se requiere experiencia previa, así como referencias de antiguos empleos.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de CUIDADORA INTERNA EN PALMANOVA / empleo de CUIDADORA EXTERNA ( SON ESPANYOLET) Mallorca.

ELECTRICISTAS - MULTITÉCNICOS

HELPOINT, consultoría única especializada en la selección de perfiles de oficios y profesionales cualificados, busca Operarios Electricistas para una empresa que opera en numerosos sectores empresariales (público e industrial) y cuenta con más de 20 años de experiencia.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Electricistas - Multitécnicos en Mallorca.

TÉCNICO/A ADMINISTRACIÓN PERSONAL MAC HOTELS

Se precisa para incorporación inmediata un/a Técnico/a Administración Personal para departamento de Recursos Humanos MAC HOTELS en las oficinas corporativas en Palma, Polígono Son Castelló.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico/a Administración Personal MAC HOTELS - Oficina Corporativa en Mallorca.

Para finalizar, recuerda que si eres empresa o autónomo y buscas personal, puedes publicar tu oferta de empleo para que podamos darte cobertura en todos nuestros medios y conseguir así una importante bolsa de candidatos.