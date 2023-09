Entre las ofertas de empleo en Mallorca, en este artículo, nos detenemos en las vacantes en las que el alemán resulta fundamental para convertirse en el candidato perfecto. Este idioma, junto con el inglés, abre las puertas de todos estos y otros puestos de trabajo en Mallorca.

Ofertas de empleo en Mallorca

GEVEKOM CUSTOMER SERVICES ESPAÑA selecciona:

KUNDENBERATER/QUEREINSTEIGER FÜR DIE SERVICEHOTLINE ZUM THEMA ENERGIEVERSORGUNG IM HOMEOFFICE UND/ODER IN UNSEREM CENTER IN DEUTSCHER SPRACHE

Wir suchen: Kundenberater/Quereinsteiger (m/w) für die Servicehotline zum Thema Energieversorgung im Homeoffice und/oder in unserem Center in deutscher Sprache.

Du bist auf der Suche nach einem neuen, krisensicheren und abwechslungsreichen Job und wohnst in Palma de Mallorca oder auf dem spanischen Festland? Oder du möchtest dich beruflich neu zu orientieren?

Dann haben wir genau den richtigen Job für dich.

Du bist hilfsbereit und hast Lust, im Kundenservice so richtig durchzustarten? Du bist ein wahres Kommunikationstalent und sprichst Deutsch auf C1 Niveau.

Dann bist du bei der gevekom genau richtig!

Als Kundenberater (m/w/d) bist du die erste Anlaufstelle für verschiedene Kundenanliegen.

Neben abwechslungsreichen Aufgaben warten ein cooles Team auf dich! Klingt gut? Dann sende uns gleich deine Bewerbung!

Das bist du!:

- Du verfügst über sehr gute Kenntnisse der deutschen Sprache in Wort und Schrift (Niveau C1) sowie über ein paar Grundkenntnisse der englischen Sprache.

- Du bist motiviert, kunden-, dienstleistungs- und vertriebsorientiert, ein echter Teamplayer und hast immer ein Lächeln im Gesicht.

- Du arbeitest stets selbständig und gewissenhaft und legst großen Wert auf eine qualitativ hochwertige Arbeitsweise.

- Mit den gängigen PC-Systemen kannst du sehr sicher und routiniert umgehen.

Dein Alltag bei uns!:

- Spannende Kundenanfragen zu Produkten und Dienstleistungen unserer Auftraggeber per Telefon, E-Mail und/oder Messenger, die Du nach erfolgreicher Einarbeitung selbständig bearbeitest.

- Du bist der erste Ansprechpartner, wenn es darum geht, Kundenanfragen zu beantworten und die Kundenbindung und -zufriedenheit sicherzustellen. Darüber hinaus bist du für die Vor- und Nachbereitung von Gesprächen mit den Kunden verantwortlich.

Das erwartet dich bei uns:

- Wir bieten dir einen krisensicheren Arbeitsplatz mit in Voll- oder Teilzeit am Standort in Palma oder im Homeoffice (auch Festland möglich)

- Bei uns findest du einen familienfreundlichen Arbeitgeber, tolle Kolleginnen und Kollegen, einen spannenden und abwechslungsreichen Job mit der Möglichkeit, dich weiterzuentwickeln und das kleine 1 x 1 der Call Center Welt noch besser kennenzulernen.

Dein Bonus bei uns:

- Für deinen Einstieg bei uns bekommst du 2.023 € brutto Willkommensbonus.

- Eine pünktliche Lohn- und Gehaltszahlung sowie bezahlte Überstunden bei einer minutengenauen Zeiterfassung.

- Profitiere von weiteren Bonusprogrammen wie z.B. private Krankenzusatzversicherung und/oder Mitarbeiterwerbebonus.

Dein zukünftiger Arbeitsplatz:

- Hier beginnt deine Reise mit der gevekom!

*Hohe Deutschkenntnisse in Wort und Schrift (mindestens Niveau C1).

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Kundenberater/Quereinsteiger für die Servicehotline zum Thema Energieversorgung im Homeoffice und/oder in unserem Center in deutscher Sprache.

CSW Mallorca selecciona:

UNSERE HELPDESK TEAM WÄCHST WEITER UND WIR SUCHEN DICH W/M ALT/JUNG!

Wer sind wir?

Wir Customer Support World (CSW) sind mit unseren Partnern (Telekommunikation Branche) im Customer Service Bereich (B2C), seit mehr als 12 Jahren erfolgreich im Geschäft. Von verschiedenen europäischen Standorten aus, betreuen wir deutschsprachige Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Was erwarten wir?:

- Gute bis sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

- Solides Grundwissen im Umgang mit PC/PC-Programmen

- Freude an der Telefonie

- Ein aktives Serviceherz

- Positive Grundeinstellung

- Hohes Maß an Lernbereitschaft

Was bieten wir Dir?:

- Einen sicheren Arbeitsplatz.

- Festvertrag Voll- oder Teilzeit.

- Ein Gehalt von 1600€+.

- Attraktive Arbeitszeiten /auch Nachtschicht inkl. Nachtzulage möglich.

- Bonus und Provisions Modelle.

- Eine Grundausbildung zu deiner Tätigkeit.

Was sind Deine Aufgaben?:

- Annahme von Telefonaten- / Email- oder Chats in deutscher Sprache.

- Auskünfte zu Kundenanfragen rund um die Funktionalität unserer Produkte.

- Enge Zusammenarbeit mit unseren Partnern.

- Dem Kunden das Leben (mit uns) zu erleichtern.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Unsere HELPDESK TEAM wächst weiter und wir suchen DICH w/m alt/jung!.

Re/Max Paradise selecciona:

INTERMEDIARIOS INMOBILIARIOS

RE/MAX Paradise busca Agentes Inmobiliarios. Buscamos emprendedores autónomos con buena actitud y ambición para formarse y unirse a nuestro equipo de Agentes Inmobiliarios Asociados en Mallorca. No es necesaria experiencia, nosotros te formaremos para que te conviertas en todo un profesional inmobiliario de éxito.

Perfil solicitado:

- Emprendedor, autónomo con mentalidad empresarial, buena actitud y don de gentes.

- Educación Secundaria Obligatoria.

- Experiencia comercial.

- Don de gentes y carácter extrovertido.

- Vocación por el cliente.

- Dispuesto al aprendizaje continuo y a desarrollar su carrera a largo plazo.

- Con capacidad para colaborar y trabajar en equipo

- Gran capacidad de trabajo y constancia.

- Muy valorable el manejo de idiomas: inglés, alemán, francés, chino, etc.

- Vehículo propio.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Intermediario Inmobiliario en Mallorca.

ETALENTUM selecciona:

ASESOR COMERCIAL OBRA NUEVA

Para inmobiliaria especializada en venta de obra nueva, complejos de lujo, viviendas unifamiliares, áticos, etc, en la Costa mediterránea, con altos niveles de servicios y los mejores profesionales de interiorismo, buscamos incorporar un/a Comercial de Obra, para la venta de inmuebles en una nueva construcción de un complejo de viviendas en Mallorca.

Se requiere:

- Residir cerca y conocer la zona de Mallorca.

-Nivel elevado en el manejo del Paquete Office (fundamentalmente hoja de cálculo).

- Conocimiento o manejo de Salesforce u otro CRM. Correos y call center.

- Buena imagen y confianza.

- Competencias personales: trabajo por objetivos, organización e iniciativa, flexibilidad, comunicación, entusiasmo, empatía, orientación al cliente y tolerancia a la presión.

- Carné B y vehículo propio.

- Experiencia demostrable como comercial de obra nueva en venta sobre plano y administración comercial inmobiliaria de al menos 1 año.

- Se valorará estudios relacionados con el sector.

*Idiomas requeridos:

-Español, nativo.

-Alemán, avanzado.

-Se valorarán otros idiomas como el inglés.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Asesor Comercial Obra Nueva en Mallorca.