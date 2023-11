"Cyber Monday" o "Lunes Cibernético", el evento online que prolonga las grandes promociones tras el fin de semana del Black Friday, y en Iberempleos nos sumamos a esta campaña con las ofertas de empleo en Mallorca a las que puedes inscribirte con un solo click y desde este mismo artículo. Una excelente oportunidad si te encuentras desempleado, quieres darle un giro a tu vida laboral o bien, quieres hacerte con unos ingresos extras para las navidades.

Vamos con las más destacadas recientemente.

OFERTAS DE EMPLEO EN MALLORCA

ANALISTA-CONSULTOR/A ENERGÉTICO. Empresa mallorquina dedicada al sector de la energía, precisa incorporar un/a analista consultor/a de mercado energético 100% teletrabajo. Se trata de una empresa joven con el distintivo The Best Place to Work. Se requiere: Preferiblemente residencia en Mallorca; conocimientos y experiencia en el sector energético; gran capacidad analítica; persona organizada, con intención de desarrollar su carrera profesional en el sector energético y altamente tecnológica. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Analista-consultor/a energético en Palma de Mallorca.

JEFE/A DE OBRA. Empresa del sector de la construcción líder en Baleares, precisa incorporar dos Jefe/a de Obra, uno en Ibiza y otro en Mallorca. En Ibiza se requiere un/a jefe/a de obra de estructura de hormigón, preferiblemente con experiencia en cimentaciones especiales. En Mallorca deberá aportar experiencia en el sector residencial de lujo y conocimiento de estructuras y cálculos de apreciación. Se ofrece: incorporación inmediata y posibilidad de desarrollo profesional; proyecto estable y posibilidad de asunción de mayores responsabilidades en una empresa consolidada en el sector; remuneración acorde a la experiencia y valía aportada; incorporación en un equipo altamente profesionalizado y conocedor del sector. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Jefe/a de obra en Palma de Mallorca.

ASESOR COMERCIAL OBRA NUEVA. Para inmobiliaria especializada en venta de obra nueva, complejos de lujo, viviendas unifamiliares, áticos, etc, en la Costa mediterránea, con altos niveles de servicios y los mejores profesionales de interiorismo, buscamos incorporar un/a Comercial de Obra, para la venta de inmuebles en una nueva construcción de un complejo de viviendas en Mallorca. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Asesor Comercial Obra Nueva en Palma de Mallorca.

ADMINISTRATIVO/A PRL. Se precisa un/a Administrativo/a para incorporar en departamento de Prevención de Riesgos Laborales. La persona seleccionada se responsabilizará de promover, gestionar y coordinar la prevención de riesgos laborales de la compañía y sus diferentes delegaciones a nivel nacional. Además, te encargarás de supervisar el cumplimiento de la normativa de PRL. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Administrativo/a PRL en Palma de Mallorca.

10 DEPENDIENTES/AS PARA EXTRAS. Si te apasiona el sector textil, la atención al cliente y además te gustaría ganar un dinero extra, aunque no dispongas de mucha experiencia en el sector, esta oferta también es para ti. Es imprescindible tener disponibilidad completa. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Dependiente/a para extras en Palma de Mallorca.

MOZO/A DE ALMACÉN para trabajar en importante empresa dedicada a la venta de materiales de fontanería y climatización. Es necesario disponer de carnet de conducir y conocimientos a nivel usuario de paquete Office. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Mozo/a de Almacén en Palma de Mallorca.

MOZO/A ALMACÉN CARGA Y DESCARGA- EXTRAS. Selección de mozos/as para la descarga de camión, ubicación de la mercancía y orden del almacén, con carné de carretillero/apilador eléctrico (imprescindible) y disponibilidad inmediata de incorporación y para trabajar de lunes a sábado en horario de 06:00 a 10:30 horas de la mañana. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Mozo/a Almacén Carga y Descarga extras en Palma de Mallorca.

AGENTE COMERCIAL INMOBILIARIO PARA SAFTI. Te encargarás de realizar la prospección de la zona; captación de inmuebles y clientes; valoración de propiedades; organización y realización de visitas; soporte a los propietarios y compradores durante toda la operación; realización de estudios de la competencia así como actividades de marketing. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Agente comercial inmobiliario en Palma de Mallorca.

TELEOPERADORES PARA EL SECTOR ENERGÉTICO CON NIVEL DE ALEMÁN C1 en la modalidad de teletrabajo. Resolverás las consultas sobre los productos y servicios de sus clientes por teléfono, correo electrónico o messenger, que procesarás de forma autónoma después de una formación adecuada, serás el contacto para preguntas o dudas del cliente sobre temas de una compañía eléctrica y te ocuparás de las preocupaciones de los clientes y procurarás resolverlas. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Teleoperadores para el sector del energético con Alemán C1 en Palma de Mallorca.

CUIDADOR/A EXTERNA CON TITULACIÓN para atender a una señora con cáncer, de lunes a viernes en horario de 8 a 13 horas. Salario: 700 €/brutos. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Cuidadora externa con titulación en Palma de Mallorca.

EJECUTIVO COMERCIAL con nivel medio/alto informática, que sean proactivos, con altas dotes comunicativas, capacidad de trabajo en equipo, orientación al cliente y a la venta y capacidad para trabajar por objetivos. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Ejecutivo Comercial en Palma de Mallorca.

CONDUCTORES/AS DE AUTOBÚS PARA ALEMANIA. Para una empresa ubicada en el estado federado de Rheinland-Pfalz (Alemania), se precisan los mejores conductores/as de autobús para cubrir varios puestos vacantes de nueva creación. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Conductores/as de Autobús para Alemania en Palma de Mallorca.

COCINERO PARA ISLAS CANARIAS. Se busca un profesional con experiencia en restaurantes gastronómicos, respetuoso, que mantenga los más altos estándares de higiene y mantenimiento posibles, sepa trabajar en equipo y sea flexible. Se ofrecen oportunidades para tu propio desarrollo continuo, 2 días de descanso consecutivo por semana, 6 semanas de vacaciones al año, sueldo según experiencia y capacidades además de ayudarte a encontrar un piso cerca del trabajo. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Cocinero para Islas Canarias en Palma de Mallorca.

ESPECIALISTA EN ANIMALES DE COMPAÑÍA. Se busca nuevo/a compañero/a para formar parte del equipo de nuestra tienda en Capiscol para ocupar el puesto de dependiente/a en jornada de 30 horas/semanales. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Especialista en animales de compañía en Palma de Mallorca.

AGENTE INMOBILIARIO MALLORCA. ¿Eres uno de los mejores agentes de la isla?. Re/Max Inser te busca. Precisan seleccionar los mejores agentes que quieran unirse a un ambicioso proyecto y que les ayuden a desarrollarlo. Los agentes TOP que se incorporen tendrán el reto de ser los asociados principales, y de ayudar en el crecimiento de la oficina pudiendo desarrollar a su propio equipo y llevarse por su trabajo los mejores honorarios del sector. Re/Max esta creciendo fuerte este ultimo año con la apertura de 15 oficinas en la isla y llegando a contar con casi un centenar de agentes a día de hoy. Se ofrece: flexibilidad horaria para conciliar tu vida familiar, las comisiones más altas del mercado por facturación, marca reconocida y de prestigio para tu Branding Personal, sistema de trabajo de éxito, demostrado, apoyo y soporte constante de la Marca y de tu Oficina, formación inicial y continuada, servicios Financieros y herramientas de Marketing para ser un Nº 1. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Agente Inmobiliario en Mallorca.

