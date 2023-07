Alberto Núñez Feijóo lleva dos días consecutivos dirigiéndose a los carteros de Correos que deben entregar los kits electorales a todos los solicitantes del voto a distancia. Quien haya solicitado el voto por correo y no lo haga en tiempo y forma, ya no está autorizado a hacerlo en urna durante la jornada electoral. En Génova aseguran llevar días “preocupados” con las complejidades que afronta la empresa pública ante el aluvión de demandantes y, por eso, explican en el entorno del líder conservador, han emprendido una campaña de denuncia pública. "Son los sindicatos los que nos trasladan que tal y como están las cosas no llegan", afirman en la sede nacional del PP.

Para Feijóo es importante desvincularse de cualquier acusación de pucherazo, como él mismo manifestó este jueves —“nadie habla de eso”— aseguró, tomando distancia de las palabras que empleó Isabel Díaz Ayuso en el cierre de la campaña del 28M, que directamente acusó a Pedro Sánchez con aquella frase de "se irá como llegó, con un intento de pucherazo". “¿Cómo vamos a poner en duda el resultado si estamos convencidos de que ganaremos con holgura?”, reflexionan en la cúpula popular marcando la diferencia con lo que ocurrió hace mes y medio. Lo que sí aseguran a este diario es que, recabada información directa de los sindicatos de Correos y de algunos trabajadores, además de un goteo de casos de personas que pidieron el voto a finales del mes de junio y que a mediados de julio aún no lo han recibido, creen que hay motivos para esa denuncia. En el PP afirman que no pretenden generar “alarma porque sí” y que “confían plenamente en la profesionalidad” de los empleados de la empresa pública, recordando además que el líder conservador estuvo al frente de ella entre 2000 y 2003. Pero también aseguran a conciencia “que hay mucha gente que no va a poder votar por correo después de haberlo solicitado”. Y la conclusión a la que llegan, según dicen a este periódico, es que al Gobierno de Pedro Sánchez “no le interesa reforzar más la plantilla porque no quiere que haya más participación”. Insisten en que esa idea es la que les han transmitido a ellos sus contactos sindicales y desde la empresa pública. Y también reconocen que, en su opinión, el esfuerzo del voto por correo puede recaer en mayor medida "en aquellos que quieren el cambio". Es decir, sus electores. Feijóo: "Pido a los carteros, con independencia de sus jefes, que repartan todo el voto" Los conservadores no pretenden estirar el asunto del voto por correo cada día de la campaña. Aún quedan ocho días completos. Pero sí mantendrán la crítica con el objetivo de que ese ruido obligue a intensificar los recursos. “Apelamos a que los carteros trabajen día, tarde y noche en un mensaje de responsabilidad. Si se produce una anomalía en un servicio público, lo que decimos es que con su sacrificio pueden suplir las carencias”. El último día para pedir el voto por correo fue este jueves. Ya no hay posibilidad de hacerlo. Por lo que el PP, explican, lo que busca es garantías de que a todo el mundo le llegará su papeleta. Correos se revuelve En la otra cara de la moneda y frente a las dudas sembradas por el PP acerca de la gestión del voto a distancia, desde la empresa pública se responde destacando la contratación de refuerzos que prácticamente duplican lo que reclamaban los sindicatos, así como la ampliación de horarios en las oficinas para facilitar la tramitación. El grupo público postal subraya que ya ha formalizado 20.240 contrataciones desde el pasado 30 de mayo —el día en que se convocó de manera formal las elecciones generales con su publicación en el BOE— para reforzar la plantilla y poder atender los trámites, frente a las 12.000 plazas extra que exigieron los representantes sindicales de la compañía. “Correos seguirá contratando todos los efectivos que sean necesarios para garantizar el voto por correo en las elecciones 23 de julio”, subrayan desde el grupo. Feijóo y Sánchez se enzarzan por la gestión del reparto del voto por correo La compañía postal, controlada por el holding público SEPI, justifica la intensificación de los refuerzos muy por encima de lo previsto por el boom de solicitudes de electores para votar por correo (con más de 2,3 millones, más del doble que en las últimas elecciones generales de noviembre de 2019) y por coincidir los comicios con las vacaciones de verano. Correos subraya que se ha cubierto el 100% de las vacaciones de plantilla durante este julio, y que más de un 30% de los empleados que habían solicitado vacaciones en estas fechas las han retrasado voluntariamente para trabajar hasta el fin de la campaña electoral. La empresa pública, presidida por Juan Manuel Serrano, subraya que también ha ampliado los horarios de su red de oficinas —dos horas más de lo habitual, hasta las 22.00 horas— y aplicará aperturas especiales durante los fines de semana para atender la avalancha de entregas de votos. La compañía abrirá este fin de semana todas sus oficinas de las ciudades de Madrid y Barcelona (hasta un total de 106), de 9 a 21 horas el sábado y de 9 a 14 horas el domingo. Y también aplicará horarios especiales ampliados este sábado en casi 2.000 oficinas de toda España y lo hará también en 276 centros de capitales de provincia y en zonas turísticas de Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares. ¿Puede Correos con tanto voto por correo? En paralelo, frente al llamamiento de Feijóo a los carteros para que repartieran todos los kits electorales “con independencia de sus jefes”, Correos subraya que también ha reforzado las tareas de envíos electorales. El sábado se realizará un reparto extraordinario en 896 zonas de distribución de toda España con 5.700 carteros, el domingo se continuará con la distribución en 165 zonas con 900 empleados, y en algunos municipios en que el próximo lunes es festivo los envíos continuarán pese a no ser día laborable.