Més achaca sus malos resultados al cansancio y al "efecto Sánchez"

Arropado por Neus Truyols, Fina Santiago, Guillem Balboa, Antoni Noguera y Bel Busquets, líderes y números dos de la formación ecosoberanista a todas las instituciones en liza ayer, Miquel Ensenyat, cabeza de lista de Més al Parlament, achacó los pobres resultados electorales cosechados al "efecto del cansancio y al efecto Sánchez".

Hacía referencia a estos segundos comicios en menos de un mes tras las generales del pasado 28 de abril y al efecto llamada aún no atenuado que ha tenido el renacido líder nacional del PSOE.

Tras felicitar a sus "voluntarios y colaboradores" por el intenso trabajo llevado a cabo, admitió que los resultados de ayer "no son los que habíamos esperado".

Pese a ello, proclamó que Més sigue siendo la tercera fuerza política y, sobre todo, "que ha quedado demostrado que hay una mayoría progresista en las Illes Balears".

Prometió asimismo que continuarán realizando unas políticas que pongan en el centro a las personas y que seguirán trabajando por la vivienda, el empleo y una economía más sostenible" así como para "cohesionar" el trabajo iniciado durante la legislatura.

"Tenemos retos como la vivienda, la ocupación o la economía que afrontaremos como sabemos hacer nosotros, con ganas, ilusión, fuerza y con las manos abiertas", declaró.

Ensenyat felicitó a la líder del PSIB, Francina Armengol, por su "gran victoria" en los comicios municipales, insulares y autonómicos. "Los resultados dan pie a que vuelva a haber un gobierno progresista en la mayoría de instituciones de Balears", insistió.

Finalmente, el candidato de Més per Mallorca al Parlament no quiso despedir sin dar la enhorabuena a la "gente valiente" que ha liderado candidaturas en municipios de Mallorca que "pueden abrir la puerta a configurar mayorías progresistas en muchos consistorios de Mallorca".

"No nos pararemos aquí, seguiremos trabajando y luchando, ¡adelante!", concluyó su discurso ante un auditorio entregado y enfervorizado que esperó la comparecencia de sus líderes en Can Alcover pese a lo avanzado de la noche.

Por su parte, la candidata de Més per Mallorca al Consell, Bel Busquets, reiteró que la formación ecosoberanista "continua siendo" la tercera fuerza política de la Isla.

Además, avanzó que el partido "continuará en muchos consistorios de Mallorca", por lo que ha consideró que dichos resultados "dan fuerza" a la gestión del Consell.

Ya antes de los escrutinios estuvieran completados, Miquel Gallardo, miembro de la Ejecutiva de Més, admitió que ni los resultados de Palma ni los del Parlament habían sido "buenos" y que, sobre todo en el primero de los casos, no eran los que se esperaban después de haber ostentado la alcaldía los dos últimos años.

Respecto a los resultados obtenidos en el Parlament, cuando todavía faltaba para llegar al cien por cien escrutado, el miembro de la Ejecutiva preveyó que no creía que se quedarían muy lejos de obtener el quinto diputado, circunstancia que finalmente no se cumplió. Més ha perdido en estos comicios 20.698 votos (ha obtenido 38.928 frente a los 59.617 de hace cuatro años) y ha pasado de seis a cuatro diputados.