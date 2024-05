¿Qué va mal en la mayoría de organizaciones?

Al igual que el cuerpo humano, las empresas también se constipan, estornudan, tosen y llegan a coger pulmonías. Lo que quiero decir es que las crisis, tanto económicas como de clima laboral, no llegan con nocturnidad y alevosía. “En una noche de invierno y de golpe, llegó la crisis” No, las crisis se sienten que van viniendo, no son silenciosas, son como un caballo desbocado con cascabeles. Lo que ocurre es que algunos directivos, en lugar de ser autocríticos atacando con agilidad y eficacia los errores, acostumbran a dar la culpa a los demás, con lo que alimentan la crisis.

Después de muchos años analizando las causas que provocan la crisis, he llegado a la conclusión de que hay ocho enfermedades comunes a todas las crisis. Además de otras específicas en función de cada caso empresarial.

Para ayudarle a evitarlas o, en el peor de los casos, a superarlas, le invito a que detecte si alguna de estas causas le están acechando:

Agilidad escasa. Cuando no se cumplen los plazos deseados por el cliente. Cuando se gestionan mal los recursos humanos. Se utiliza mal la comunicación. Imagínese en la puerta de su despacho una manifestación de empleados con éxito con una pancarta que dijera: “No oye que estamos callados”. Cuando las personas no se sienten útiles porque no se sienten escuchadas, se pasan del problema a la crisis, en lugar de pasar del problema a la solución. Cuando no hay obsesión para que el <<cliente repita>>. Un cliente contento habla poco, uno descontento habla y mucho, y generalmente exagerando los hechos. En lugar de buscar soluciones se buscan culpables y excusas. En estos casos, tarde es siempre tarde. Cuando se desprecia a la competencia, no valorando las consecuencias que sus nuevos productos, servicios y atenciones producen en el mercado. Estar ciego ante la competencia provoca la pérdida de los clientes. Cuando no estamos atentos a las disputas familiares.

Ojalá estas reflexiones le ayuden a estar instalado en el cambio constante, que conlleva la reconversión constante, porque así evitará tener que recurrir a la reconversión por crisis.

¿Cáles son los problemas más habituales que hay que resolver por un ineficaz estilo de dirigir?

Los directivos que dirigen a sus colaboradores con un estilo poco trabajado desde el punto del management, guiándose prioritariamente por sus reacciones primarias y verdades absolutas, acostumbran a provocar un montón de problemas entre su personal.

¿Cuántas de las siguientes conductas representan para usted un problema?

¿Cómo conseguir mejorar la predisposición relacional con respecto a la empresa?

¿Cómo conseguir mejorar la comunicación con el resto de los profesionales?

La capacidad de aportar soluciones en lugar de excusas o culpables.

La capacidad de dirigir con objetivos evitando la imporvisación.

La capacidad de pensar como proveedor interno para que mis mandos y sus colaboradores tengan una actitud de servicio mutuo.

La capacidad de gestionar el tiempo.

La capacidad de fomentar la innovación y las mejoras constantes.

La capacidad de generar la calidad en los detalles.

La capacidad de practicar la escucha 360º.

La capacidad de la reconversión constante y no por crisis.

La capacidad de negociar adelantándose.

La capacidad de la autoevaluación.

La capacidad de enseñar y entrenar.

La capacidad de ser responsable.

Podría ir enumerando otras muchas características que pueden representar problemas,…

Le invito a formar a sus actuales mandos en el tránsito a querer y saber liderar con su ejemplo personal y los conocimientos para influir en positivo con armonía y templanza creando la escuela “DEL NEGOCIO DE LA FELICIDAD”.