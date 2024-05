Germán Traver: «Pretendemos que se nos considere un sector estratégico para Baleares»

¿Cómo podemos definir a Palma Pictures? ¿Cuál es su razón de ser?

Palma Pictures es una empresa de servicios internacionales de producción de imagen (en cualquier formato, desde una pequeña sesión fotográfica a grandes películas con presupuestos americanos: el ejemplo de The Crown, de Netflix). Nuestra función es ofrecer todos los servicios posibles a los productores extranjeros. Me refiero a todo el apoyo logístico (localizaciones, material necesario para las filmaciones: casting, figuración y gestión de contabilidad). Y digo extranjeros porque el 100% de nuestra actividad va dirigida a proyectos internacionales. Tenemos las oficinas principales en Mallorca (concretamente en el polígono de Marratxí), pero también tenemos sede en Barcelona, Tenerife y estamos a las puertas de expandirnos a Portugal. .

La historia de Palma Pictures sirve para explicar también la evolución del sector. ¿Cuáles han sido los puntos de inflexión?

Palma Pictures inició su andadura profesional en 1993, con una pequeña oficina en la plaza de la Lonja de Palma. La fundó un matrimonio sueco y fue la primera empresa de prestación de servicios audiovisuales establecida de forma permanente en Mallorca. Entonces, en este ámbito, era un territorio totalmente virgen, de modo que Palma Pictures fue une empresa pionera. Al principio, estaba enfocada sólo para servicios en el rodaje de anuncios publicitarios (de 20 o 30 segundos) para el mercado escandinavo. Y, de hecho, fue el descubrimiento de las grandes posibilidades que tenía Mallorca como territorio para rodajes.

En el año 1997, la empresa se mudó al polígono de Son Castelló y ya en el año 2000 nos instalamos en la actual sede del polígono de Marratxí. Eso implica que ya en los primeros años hubo un crecimiento importantísimo; por ello, se apostó por la construcción de un estudio de 1.000 metros cuadrados. Fue un punto de inflexión muy importante a la hora de internacionalizar nuestros clientes, más allá del mercado escandinavo (o sueco, concretamente); a partir de ahí empezaron a llegar a Mallorca producciones para spots publicitarios de muchas nacionalidades.

El segundo punto de inflexión fue cuando Palma Pictures empezó a prestar servicios, además de spots comerciales, para producciones de películas y series de televisión. El pistoletazo de salida en este camino fue la serie The night manager, que se rodó en 2010 en la isla a lo largo de seis semanas. Esa serie permitió constatar que la empresa estaba capacitada para proyectos de gran envergadura.

«Palma Pictures permitió descubrir en sus inicios las posibilidades de Mallorca para los rodajes»

¿Y las grandes plataformas digitales? Qué ofrece Mallorca para el sector?

La irrupción de las plataformas digitales (Netflix, HBO, Amazon, Disney, Prime Video…), junto a los incentivos fiscales que hay en España, supone otro punto de inflexión. La situamos en los años 2018-2019. Luego llegó la pandemia, que conllevó un paro casi total de la actividad, de un modo más intenso en los tres meses del confinamiento, pero prácticamente a lo largo de todo el año 2020.

¿Tienen ustedes competencia en Mallorca?

Hay empresas en la isla que están haciendo publicidad, pero no tocan los otros formatos. Es decir, sí que tenemos competencia, pero la diferencia está en nuestro modelo de negocio. Nosotros estamos prestando servicios también -como decía- a series, películas y proyectos de entretenimiento . Este año, vamos a llevar a cabo cuatro TV Shows. Esto supone trabajo de unas 200 personas durante semanas en cada uno de los proyectos. Es decir, desde el punto de vista de contratación son proyectos muy relevantes que ayudan a mantener el sector de filmaciones vivo. Hoy en día, ya nadie puede vivir sólo de rodar publicidad. Este ámbito ha sufrido una caída importante en Mallorca en los últimos años. Nosotros nos hemos reinventado y nos hemos abierto a otros formatos y no quedarnos con una sola carta.

¿Qué ofrece Mallorca para el sector?

Obviamente, Mallorca ofrece un plató natural espléndido para rodajes de toda índole. A ello hay que añadir que tiene buenas conexiones aéreas y una red de servicios importante. En contrapartida, cabe anotar que los costos se han incrementado muy significativamente en los últimos tiempos; el nivel de vida ha aumentado mucho, sobre todo tras la Covid. Además, el apoyo de las administraciones ha disminuido claramente y hemos perdido competitividad como sector. Por ejemplo, nos viene costando mucho obtener los permisos para los rodajes, de modo que las productoras que hace años venían asiduamente a la isla, ahora lo hacen en menor medida, sencillamente porque tiene otros destinos. Es decir, nos encontramos con dos factores que se suman: pérdida de competitividad y aumento de la competencia.

¿Por dónde pasa la recuperación de la competitividad perdida?

Por una parte, tendremos que ajustar nuestros presupuestos lo máximo posible, y, por otra, necesitamos un apoyo institucional mucho más claro del que tenemos en estos momentos. Se ha puesto más complicado rodar en Mallorca que hace unos años, y cualquier regulación que nos impide llegar a determinados espacios nos dificulta muy mucho nuestro trabajo. Pondré el ejemplo de la carretera de Formentor, en Pollença: nosotros, para rodajes, la tenemos cerrada seis meses; nos consideran turistas en lugar de una empresa que genera actividad económica. La realidad es que el sector de servicios publicitarios de Mallorca no tiene acceso a una localización icónica durante medio año, como si fuera un turista. En este caso, las competencias son del Consell de Mallorca, y estamos trabajando para intentar solucionar esta problemática. Hemos mantenido reuniones, pero falta concretar con hechos. Cabe apuntar que venimos de una época convulsa (Covid, restricciones, saturación turística, ante la cual nada podemos hacer, pero que -en cualquier caso- incide en nuestra actividad).

«En la actualidad se hace mucho más complicado rodar en la isla que años atrás. Es una situación que nos preocupa»

Observo que es una cuestión que les preocupa seriamente...

Es un tema preocupante, ciertamente. Cabe poner esta situación sobre la mesa con todos los agentes involucrados (Carreteras, Medio Ambiente, Costas…), y falta que haya un liderazgo de alguien que asuma que hay un sector muy perjudicado. Y llega un momento en que se producen incongruencias: se crean films comission y film offices, pero luego resulta que no son operativas.

El sector, a través de sus rodajes para el mercado internacional, también llevan a cabo una labor de promoción de Mallorca importante…

Creo que la promoción, de la que se habló muchísimo hace diez o doce años, hoy en día ya no es necesaria. La palabra ‘promoción’ prácticamente nadie la quiere escuchar, en la actualidad. El año pasado vino Nicole Kidman a rodar el pasado año y colgó una foto en Instagram con la frase ‘Mallorca me encanta’ y tuvo cuatro millones de personas que vieron ese post. Eso, qué duda cabe, está muy bien, pero no es nuestro cometido. Nosotros desarrollamos es una actividad económica y es lo que queremos seguir haciendo. Reivindicamos, por tanto, que se tenga en cuenta desde las instituciones el sector de los servicios audiovisuales en Mallorca. Desde el punto de vista del Govern, nosotros tratamos con la Conselleria den Cultura, cuando nosotros no somos cultura (no somos creadores de contenidos: aquí no hay un solo guion escrito), sino industria; en concreto, industria de rodajes. Es como si al sector hotelero se le tratara como si fuera del sector de la construcción por el simple hecho de que los hoteles son edificios. Parece sencillo, pero cuesta que se nos entienda en este aspecto. Nosotros no pedimos subvenciones para poder trabajar, sino que se nos permita desarrollar nuestra actividad. En definitiva, pretendemos que se nos considere un sector estratégico para Baleares, como establecía la Ley Audiovisual , aprobada por unanimidad en 2013, pero que nunca ,se ha regulado ni aplicado.

Háblenos de la plantilla de profesionales de la empresa.

Palma Pictures, a día de hoy, cuenta con una plantilla fija de 63 profesionales, pero trabajamos también con free lancers (autónomos), cuando hay una gran producción y tenemos que prestar servicios de catering, transportes, personal cualificado… En 2023 realizamos 1.400 contrataciones. En lo relativo al perfil propiamente, en el sector contamos con una gran base de profesionales porque se ha rodado mucho, y muchas personas han aprendido mucho del oficio. Nuestra industria es muy dinámica y, como quiera que no hay escuelas para técnicos, todo es forjarse y formarse a partir de las experiencias laborales del día a día. Es decir, una persona puede empezar tirando cables de conexión y acabar como responsable de Iluminación. En Palma Pictures la meritocracia es un valor, de modo que hay posibilidades claras de promoción interna. Una característica que exigimos al personal de la empresa es un dominio fluido del inglés, imprescindible en nuestro sector. En todo caso, cabe considerar que hay que cumplir con unos estándares de calidad internacionales en todos los ámbitos; si no los cumpliéramos, los clientes no nos contratarían y no vendrían. Nosotros no competimos contra empresas, sino contra destinos. Es decir, una empresa norteamericana aquí puede venir a Mallorca, como también podría haber ido a Croacia, Portugal, Chipre, Francia, Chile, Argentina, Suráfrica, Grecia, Canarias…

¿Cómo puede afectar al sectorla Inteligencia Artificial?

Creo que la Inteligencia Artificial nos cambiará la vida a todos. No somos ni conscientes de las posibilidades de desarrollo de las nuevas herramientas tecnológicas a corto plazo. A la hora de los rodajes, nos afectará porque hay nuevas tecnologías que ya se están aplicando (pantallas LED que permiten rodar lo que uno quiera; las series de Disney se están rodando así). Es decir, en cuanto a localización -para según que proyectos- es posible que la gente ya no viaje. Eso supondrá, por tanto, menor volumen de negocio para empresas que se dediquen a servicios de rodaje en el territorio. No quedará otra que adaptarse.

[object Object] Palma Pictures es una aventura empresarial iniciada en Mallorca en 1993, cuando -tras observar las mil y una posibilidades de la isla para todo tipo de rodajes, el empresario sueco Ola Holmgren y su esposa Grete decidieron fundar la compañía, cuya primera sede fue la plaza de la Lonja de Palma. En la actualidad, con 31 años de rodajes y experiencia (más de un millar de anuncios y de 25 largometrajes), la compañía -que apuesta por la responsabilidad empresarial y la sostenibilidad- sigue siendo un referente en su sector.

Suscríbete para seguir leyendo