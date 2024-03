Cuando en las conferencias lanzo esta pregunta siempre obtengo dos respuestas al unísono: Un “SÍ” clamoroso y un “ES MUY DIFÍCIL” estridente. Cuando sigo preguntando, cada participante explica su rosario de fracasos por haber depositado esperanzas y confianzas que han fallado. Una vez recogidas estas historias vuelvo a preguntar: Han fallado ¿POR QUÉ? ¿EN QUÉ? ¿POR NUESTROS ERRORES? o ¿POR LOS SUYOS? Una vez más, como somos campeones de culpar a los demás, todos los males recaían en terceras personas. Fue precisamente este descargar en los demás lo que me invitó a escribir esta reflexión, que intentaré que sea breve, concreta y muy práctica, describiendo en forma de dieciséis acciones a cuidar para crear un equipo con armonía y eficiencia, invitándole a que se cuestione si los aplica con rigor, constancia, sutileza y eficiencia:

¿Vale la pena trabajar en equipo? / DM