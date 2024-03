Ayer, tuve el privilegio de asistir a un foro sobre Inteligencia Artificial en el “Foro Tendencias” del Diario de Mallorca que reunió a expertos de diversos campos que actualmente están desarrollando programas con Inteligencia Artificial en sus organizaciones. Fue una experiencia enriquecedora, pero lo que más impactó en mí no fueron la abrumadora tecnología ante la que nos encontramos, sino la conversación constante sobre el impacto en las personas, sobre cómo la inteligencia artificial está remodelando nuestros roles laborales y desafiando nuestra relevancia profesional. Es en este contexto que reflexiono sobre la obsolescencia profesional, un tema que ha pasado de ser una preocupación lejana a una realidad inminente para muchos.

La obsolescencia profesional no es un concepto nuevo, pero la velocidad con la que la tecnología avanza, particularmente la inteligencia artificial, está acelerando este proceso de manera exponencial. Como individuos, nos encontramos en una carrera contra el tiempo para mantenernos relevantes en un mercado laboral que cambia constantemente. Pero, ¿cómo nos podemos enfrentar a este desafío? ¿Cómo podemos asegurarnos de que no nos quedemos atrás en la era de la inteligencia artificial?

La clave radica en la adaptabilidad y el reciclaje profesional. Durante el foro, tuve clara la importancia de la formación continua y el desarrollo de habilidades. Ya no basta con obtener un título universitario o especializarse en un área específica; ahora más que nunca, debemos estar dispuestos a aprender de forma continua, a reinventarnos nuestros propios roles y a adquirir nuevas habilidades a lo largo de nuestra vida laboral.

La buena noticia es que nunca es demasiado tarde para comenzar este proceso de reciclaje profesional. A menudo, nos encontramos atrapados en la mentalidad de que una vez que hemos alcanzado cierto nivel de experiencia en nuestra carrera, ya no necesitamos seguir aprendiendo. Sin embargo, la realidad es que el aprendizaje continuo es fundamental para mantenernos relevantes en un mundo que evoluciona constantemente. Es importante reconocer que la obsolescencia profesional no es solo un problema individual, sino también un desafío social y económico. Como sociedad, debemos asegurarnos de que todos tengan acceso a oportunidades de educación y capacitación que les permitan adaptarse a los cambios en el mercado laboral. Esto puede implicar políticas gubernamentales que fomenten la formación continua, así como iniciativas en el sector privado para capacitar a los empleados en habilidades relevantes para el futuro.

Además, es fundamental cambiar la forma en que percibimos la educación y el trabajo. En lugar de ver la educación como un medio para obtener un título y luego ingresar al mercado laboral, debemos adoptar una mentalidad de aprendizaje permanente, donde la educación y el trabajo se entrelacen de manera continua a lo largo de la vida de una persona. Esto puede significar programas de formación en el lugar de trabajo que existen y que demasiadas veces se desecha esta oportunidad y también aprendizaje en línea o incluso períodos sabáticos para adquirir nuevas habilidades.

Personalmente, este foro sobre inteligencia artificial ha sido un recordatorio poderoso de la importancia de mantenerme flexible y abierta al cambio en mi propia carrera. Como profesional, sé que debo estar dispuesta a dejar atrás lo familiar y abrazar lo desconocido si quiero seguir siendo relevante en un mundo impulsado por la tecnología.

No quisiera terminar sin felicitar a todos con los que compartimos el foro

La inteligencia artificial puede cambiar la forma en la que trabajamos, pero no tiene que definir nuestro futuro. Con una mentalidad de adaptabilidad y un compromiso con el aprendizaje continuo, podemos enfrentar este desafío con confianza y asegurarnos de que nuestras habilidades sigan siendo valiosas en la era digital.