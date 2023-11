Estamos ya a las puertas del 2024 (Ja som a Nadal) y apenas quedan 6 escasos años para cumplir con los 17 ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) aprobados en la Agenda Paris 2030 y de obligado cumplimiento para todos los países firmantes. El encabezamiento del ODS 14 focalizado en los océanos y la vida submarina empieza asÍ:

El océano impulsa los sistemas mundiales que hacen de la Tierra un lugar habitable para el ser humano. Nuestra lluvia, el agua potable, el tiempo, el clima, los litorales, gran parte de nuestra comida e incluso el oxígeno del aire que respiramos los proporciona y regula el mar.

Entre las muchas metas y objetivos que plantea uno de los más importantes es la descarbonización del mar, el tránsito a un uso intensivo de motores de propulsión no contaminantes, la utilización intensiva de energías renovables y la reducción a la mínima expresión de emisiones de CO2 y residuos de petróleo en los mares.

¿Y qué se está haciendo al respecto?. Poca cosa, buenas palabras, mucho marketing (y de eso se bastante) y pocas acciones de calado verdaderamente efectivo.

Los muy tatareados y mega publicitados fondos New Generation incluían partidas muy significativas (más de 10 millones de euros) para la electrificación de los puertos de Baleares, la adecuación y preparación de sus infraestructuras para un futuro (ya casi presente) alineado con los ODS y el sentido común, la sostenibilidad como eje de actuación y la minimización de la huella de carbono y del brutal impacto de nuestros actos en el medioambiente, los ecosistemas marinos y el paupérrimo futuro que legaremos a las generaciones venideras.

¿¿¿Cuánto se ha solicitado y ejecutado de esta partida por parte de los puertos de Baleares???.

Nada.

Y mientras tanto, alfabéticas ciclogénesis explosivas azotan nuestras costas y nuestras mesetas semana si, semana también (aunque esta columna se publica en lunes, la tormenta Domingos ha sembrado la destrucción en nuestro país), sesudos negacionistas (o retardadores, los peores de todos ellos) pronuncian pomposas conferencias o participan en mesas redondas sobre sostenibilidad, una sostenibilidad de postureo, en la que no creen, que va en contra de sus ultracontaminantes intereses económicos y que tratarán de torpedear con todos los recursos a su alcance.

Existe una gran campaña de desinformación e intoxicación en materia de los innegables, indudables, incuestionables e imperecederos beneficios de la electrificación en la propulsión de motores marinos. Tengo un amigo que tiene un primo ingeniero que dice que las baterías explotan…Total la energía que se usa en la generación de electricidad también es contaminante…. Lo que verdaderamente contamina no son los barcos (o eran los narcos)…Para que tanta prisa, lo del calentamiento global es una chorrada de progres, lo verdaderamente importante es la libre elección de la lengua, la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo que se quieren y se respetan, la perpetuación de sistemas arcaicos de navegación y motorización, la eliminación de carriles para bicicletas, los símbolos LGTBI y el frenazo a la peatonización del centro de las ciudades.

Contamina lo que quieras y cuanto quieras si puedes permitírtelo.

Yo que estoy plenamente enchufado y concentrado en la elaboración y remotorización de embarcaciones 100% SOSTENIBLES, NO CONTAMINANTES Y CERO EMISIONES, veo que no voy a tener más remedio que buscar un buen enchufe para que me ayude a que la descarbonización del mar deje de ser una utopía lejana y se convierta en una realidad cercana, asequible y habitual, muy habitual en nuestras playas y nuestras costas. Será bueno para la economía, para la ecología, para el turismo, para el clima, para el futuro y muy especialmente para todos nosotros que vivimos en un hábitat insular megasensible al ODS 14.

Si tú también crees que en nuestros mares y nuestras costas debemos dejar de comportarnos como Atila, el rey de los Humos, Embárcate con nosotros en la navegación eléctrica cero emisiones de la mano de MedVoltMarine. Y surca los mares sin dejar huella, ni de carbono, ni de ruido, ni de humo. Y sin perder aceite.