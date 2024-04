BBVA y Sabadell confirman contactos para una fusión

Vuelven los tambores de fusión en la banca española. BBVA ha confirmado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que su presidente, Carlos Torres, ha contactado con el de Banco Sabadell, Josep Oliu de cara a "negociaciones para explorar una posible fusión entre ambas entidades". El banco, a la vez, asegura que ha nombrado asesores a tal efecto. Unos minutos más tarde, el Sabadell ha remitido una nota al regulador en la que admite que ha recibido "a las 13:43 horas del día de hoy una propuesta escrita indicativa de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S. A. para una fusión". La entidad vallesana añade que el consejo de administración "analizará adecuadamente todos los aspectos de la propuesta".

BBVA, por su parte, ha detallado en el hecho relevante a la CNMV que “en relación con las noticias aparecidas en prensa hoy, BBVA confirma que ha trasladado al presidente del consejo de administración de Banco de Sabadell el interés del consejo de administración de BBVA en iniciar negociaciones para explorar una posible fusión entre ambas entidades”r.

A finales de 2020, ambas entidades rompieron las negociaciones que había iniciado con anterioridad para fusionarse. El banco de origen vasco prefirió no dar explicaciones en su comunicado a la CNMV, pero la entidad vallesana sí afirmó entonces que la operación no había salido adelante "al no haber alcanzado las partes un acuerdo sobre la eventual ecuación de canje de las acciones de ambas entidades". El reparto de poder y Garanti, la filial turca del BBVA, fueron dos de los elementos de fricción.

Poco antes de publicarse el hecho relevante en la CNMV, la cadena británica Sky News señalaba que BBVA estaba en “primeras etapas” para explorar una fusión con Sabadell, lo que provocó que sus acciones se dispararan en Bolsa.

Las acciones del Sabadell se han visto catapultadas hasta superar el 6%, mientras que las de BBVA acumulan un descenso de más del 5%. Por ahora se desconoce cómo planea BBVA articular la transacción. Sky New' ha publicado que BBVA ha contratado a JP Morgan y UBS para evaluar "una posible oferta total en acciones".