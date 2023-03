A pocas horas de la reunión convocada por el Gobierno para exponer a patronal y sindicatos el contenido de la reforma acordada con Unidas Podemos, el ministro de inclusión, seguridad social y migraciones, José Luis Escrivá, ha arremetido contra la falta de propuestas de los empresarios para garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones. “Hay que estar a las duras y las maduras”, ha reprochado tras participar en Bruselas en un consejo de ministros de asuntos sociales dedicado a la acogida de refugiados y niños ucranianos.

“Llevamos esperando desde el mes de octubre propuestas de la patronal. Cuando hace algo más de un año se decidió que las pensiones se iban a revalorizar con el IPC y se reflejó en una norma, la patronal y Cepyme estuvieron totalmente de acuerdo. Cuando ha llegado la hora de explicar cómo se financia no hemos visto propuestas concretas. Yo al menos no las conozco y hemos estado pendientes y solicitándolas en distintos momentos. Hay que estar a las duras y a las maduras… Para hacer sostenible el sistema que es lo que estamos consiguiendo con esta reforma hay que explicitar medidas. Es muy fácil decir que esto no es sostenible y no plantear cómo se aborda la sostenibilidad”, ha criticando sobre el rechazo de la CEOE.

Escrivá ha defendido las virtudes de la reforma y ha insistido que el acuerdo político puesto sobre la mesa no solo cumple con los hitos incluidos en el plan de recuperación sino que satisface también las recomendaciones del Pacto de Toledo. “Nos pidieron hasta 19 cuestiones que había que abordar. Creo que las hemos abordado todas en plenitud”, ha asegurado sobre una reforma que garantiza “pensiones suficientes” y “sostenibles” a lo largo del tiempo.

“Es lo que hemos buscado y lo que hemos discutido extensamente con la Comisión y estoy convencido de que cuando llegue la hora de hacer la valoración por parte de la Comisión Europea, cuando solicitemos el 4º pago, tendremos el aval de la Comisión”, ha añadido sobre un acuerdo que desde el Gobierno consideran blindado y que debe abrir la puerta al desembolso de un cuarto tramo de 10.000 millones. Escrivá no solo ha criticado la postura de la patronal. También ha calificado de “poco sofisticados” los análisis de organizaciones como la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) que este lunes ha alertado de que la reforma condena al componente contributivo del sistema público de pensiones a un déficit básico (antes de transferencias) elevado y rápidamente creciente durante las próximas décadas.

"Robusta y sólida"

“No he leído el informe pero sí he visto posicionamientos anteriores y siempre me han parecido análisis muy someros y poco sofisticados. Este es un ejercicio que puede hacer alguien en su ordenador. De lo que hablamos es de todo el análisis que han hecho los equipos de estadística y actuarios de la seguridad social y todo el trabajo con los servicios de la Comisión Europea. Estamos muy convencidos de que lo que hemos hecho es extremadamente robusto y sólido. Además tiene el apoyo de instituciones muy potentes”, ha añadido.

Además de Escrivá también ha defendido la reforma de las pensiones la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía social, Yolanda Díaz, que ha urgido al Partido Popular a rectificar el tiro y votar a favor. “Es una grandísima noticia para nuestro país. Quiero pedir al PP que rectifique. Creo que lo que ha hecho es muy grave. Me gustaría que por una vez en la vida ejerza en defensa de su país (…) Pido al PP que rectifique, que digan que la norma es positiva y voten a favor, que no cometan el error que han cometido con la reforma laboral. Ser español es venir aquí como otros país y defender a tu país”, ha advertido.