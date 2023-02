La patronal eléctrica europea sobre la propuesta española: “Es expropiación y supondrá una factura gigantesca para el Estado”.

El 14 de marzo la Comisión Europea presentará la esperada reforma del diseño del mercado eléctrico europeo, que lleva funcionando con las mismas reglas desde hace 25 años. Bruselas lanzó una consulta pública del 13 de enero al 13 de febrero que recibió 1.350 comentarios. Entre ellos, el de la patronal europea de las grandes eléctricas, Eurelectric, que agrupa a 3.500 eléctricas, entre ellas, Iberdrola, Endesa o EDP. La propuesta es más parecida a la de Alemania --que apenas realiza cambios en el mercado actual-- que a la de España --que aboga por una fuerte intervención estatal con contratos a precio regulado, obligatorios para nucleares e hidráulicas y voluntarios para las renovables--. Su secretario general, Kristian Ruby, explica su planteamiento en una videoconferencia con EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, del grupo Prensa Ibérica, en la que advierte que la idea del Ministerio para la Transición Ecológica supone una "masiva centralización" del sector energético con la "expropiación" de nucleares e hidráulicas que resultará en "una enorme factura presupuestaria para el Estado". "El enfoque en el que el Estado toma la actividad es el final del mercado interior, es importante recordarlo", añade. Estas son las claves de su propuesta.

Sin cambios en el mercado actual

La patronal descarta cambios en el sistema de fijación de precios (marginalista) que ha sido el principal motivo por el que la Comisión Europea ha decidido reformar el mercado actual. Eurelectric afirma que da “señales de precio eficiente para la operación del sistema energético”. “La actual crisis de precios y los obstáculos a la transición energética no tienen nada que ver con el diseño del mercado eléctrico. La crisis está causada por el alto precio del gas”, asegura la patronal europea. “Creemos que hay buenas opciones de reducir la exposición de los ciudadanos a los problemas geopolíticos que han sucedido en los últimos años. También la eficiencia energética, tan crucial para la acción climática y para la gente, para evitar facturas energéticas altas”, asegura Ruby.

La medida estrella: acuerdos entre empresas a precio fijo

Aboga por fomentar los contratos a largo plazo de energía entre generadores y consumidores (los denominados PPA). ¿Cómo? Reduciendo las barreras de acceso para permitir la entrada a clientes finales más pequeños a través de consorcios que puedan firmar contratos en nombre de varios compradores; promover garantías públicas o mecanismos de seguros para reducir el riesgo de incumplimiento de los compradores; apoyar la estandarización de contratos para reducir costes y permitir una reventa más fácil, y facilitar los PPA transfronterizos. También plantean cambiar la normativa para crear una plataforma voluntaria a nivel europeo para poner en contacto a vendedores y compradores o dar incentivos (“no obligaciones”) para alguna categoría de usuarios obtenga parte del consumo a través de PPAs.

Subastas, sí; intervención, no

Eurelectric es favorable a un esquema de subastas voluntarias como el que ya existe en España para dar soporte a la inversión en nuevas renovables y generación baja en carbono que no se materializaran con el mercado, como por ejemplo la eólica offshore, pero no de forma generalizada. “No queremos que esta sea la única opción permitida y si alguien quiere instalar algo por su lado en base a unos márgenes deben de poder hacerlo”, agrega en relación a la propuesta española que plantea contratos a precio fijo con el regulador para la nueva generación renovable y obligatorios para la generación existente (hidroeléctricas y nucleares). “El Estado llega y dice: te doy este contrato. Venderás tu energía a un precio completamente diferente. Muchas gracias, qué tengas un buen día. Es lo que se llama expropiación en términos legales. Esto es completamente inaceptable y es veneno para los inversores porque quebranta la independencia energética y la acción climática en Europa”, defiende el jefe de la patronal europea. “Y si el Estado financia toda la transición energética de esta manera será extremadamente caro y se producirá una enorme factura de presupuesto público. ¿Qué hacemos con esa factura? La puedes socializar con un impuesto, pero un gravamen es un instrumento mucho más crudo que una relación de mercado”, añade. "Las petroleras han ganado 26.000 millones y nadie ha dicho que vayan a expropiar las refinerías en Europa y a ofrecerles un precio regulado", agrega.

Eliminar el recorte a los beneficios caídos del cielo

En la propuesta europea también hay cabida para pedir la eliminación de medidas como el recorte a los beneficios caídos del cielo a hidroeléctricas y nucleares aprobado por el Gobierno español. La patronal afirma que esta minoración es un “obstáculo” para el desarrollo de la red eléctrica y añade que cualquier límite a los ingresos de este tipo de tecnologías fragmenta el mercado eléctrico europeo —pone como ejemplo el caso de Rumanía que el recorte supuso un sobrecargo de exportaciones—, desincentiva a los productores a incrementar su producción e incrementa la incertidumbre para los inversores. En caso de que se establezca un límite, Eurelectric defiende que cualquier mecanismo “sea uniforme en toda la Unión Europea”. España mantiene desde el 14 de septiembre de 2021 un recorte sobre los ingresos de las nucleares e hidroeléctricas con contratos bilaterales por encima de los 67 euros por megavatio-hora, mientras que la Comisión Europea propone poner el tope en 180 euros por megavatio-hora.

Mecanismos de capacidad

Sí coincide Eurelectric con el Gobierno español en que el mercado eléctrico actual —en el que solo se vende de energía— debe “evolucionar” con la creación de un mercado de capacidad para asegurar la seguridad de suministro, así como dar “visibilidad y estabilidad” a los inversores. En ambos casos, plantean crear un mercado en el que se negocie la capacidad de suministro para retribuir a las centrales que tienen posibilidad de decidir cuándo producen energía y cuándo no, como el bombeo hidroeléctrico, las baterías o los ciclos combinados, por estar disponibles cuando sea necesario. “Puede ser útil para aquellos tipos de inversión que se necesitan pero no son tan voluminosos como otros. Por ejemplo, hablo de las turbinas de gas (ciclos combinados). Necesitamos turbinas de gas, pero no queremos que funcionen todo el rato porque tienen emisiones, queremos que funcionen solo cuando sea necesario, que solo funcionen para estabilizar el sistema y mantener la producción de las tecnologías libres de carbón”, explica Ruby. “También los mercados capacidad son útiles para impulsar las inversiones en almacenamiento, que hoy todavía son muy bajas y necesitamos que despeguen de forma diferente a la actual”, añade.

Contratos a largo plazo para el consumidor

Eurelectric aboga por diseñar más opciones para los consumidores con contratos a largo plazo que les evite la volatilidad en sus facturas. "Muchos Estados miembros no tienen permitido vender productos a largo plazo y eso tiene que ver con la filosofía actual de que el mercado diario es el más transparente y veraz en cuanto a precio. Eso puede ser así en algún momento, pero también podemos desarrollar acuerdos a largo plazo para ofrecer una mejor opción a los consumidores. Y eso implica a grandes, medianos y pequeños", añade Ruby. Pero también impulsar la producción descentralizada. Entre las propuestas, las grandes compañías europeas consideran importante crear esquemas colectivos de autoconsumo, especialmente para los edificios existente sin condiciones adecuadas para instalar paneles solares en sus tejados.