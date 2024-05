El TSJB ordena repetir un juicio por una agresión sexual en una sesión de sadomasoquismo por las «dudas sobre la neutralidad» del tribunal

El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ha anulado la absolución de un hombre acusado de agresión sexual por las «dudas sobre la neutralidad» de las magistradas que enjuiciaron el caso. El fallo ordena repetir el juicio por las «controvertidas expresiones» que habría hecho una magistrada en pleno juicio sobre la declaración de la denunciante, criticando su comportamiento y deslizando que sobreactuaba. La vista oral no se grabó adecuadamente y el TJSB no ha podido aclarar lo ocurrido, por lo que concluye que debe celebrarse de nuevo íntegramente, como solicitaba la denunciante.

El juicio se celebró en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Palma el año pasado. En él se dirimía la supuesta agresión sexual cometida por un hombre sobre su pareja durante una sesión de sadomasoquismo. La Fiscalía reclamó una condena de seis años de prisión, mientras la acusación particular solicitó 11 años de cárcel. La mujer sostenía que en 2014 el hombre la penetró analmente sin su consentimiento aprovechando que estaba atada a la cama. El hombre, en cambio, argumentó que ella no se opuso a esta práctica sexual y que nunca la forzó.

La Audiencia absolvió al acusado al considerar que el relato de la denunciante era insuficiente para condenar al hombre. Destacaba que presentó la denuncia seis años después de los hechos, cuando él cortó la relación, y no descartaba que la acusación fuera una venganza por haberla dejado.

El abogado de la mujer, que ejerce la acusación particular, decidió recurrir para reclamar al TSJB una sentencia condenatoria al considerar que no se había valorado adecuadamente el testimonio de la denunciante. Pero comprobó entonces que la sesión del juicio no se había grabado correctamente: faltaban una parte de la declaración del hombre y toda la comparecencia de la mujer.

En su recurso reclamó finalmente la nulidad del juicio y su repetición por los comentarios que la magistrada que presidió la vista supuestamente hizo sobre la declaración de la denunciante, que se había mostrado muy alterada. «No entendemos a qué viene este drama. Esta no es una niña de cinco años de la que ha abusado su padrastro ni tampoco es una chica que la ha cogido un grupo de hombres y le ha hecho vete a saber qué. Esto es una cosa rarísima que no habíamos visto nunca», habría dicho la jueza tras escuchar a la mujer.

La sala de lo civil y penal del TSJB entiende que estos comentarios «envuelven una crítica hacia el comportamiento de la testigo de cargo por lo que aparece descrito como una sobreactuación» y «pueden proyectar dudas sobre la neutralidad» del tribunal, por haber «exteriorizado un posicionamiento previo» antes de dictar sentencia. El TSJB expone que las deficiencias en la grabación del juicio, además de generar indefensión a la acusación particular, le impiden pronunciarse sobre este episodio, por lo que ordena la repetición de la vista oral.