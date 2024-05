Toni Nadal: «Mi sobrino piensa que aún tiene algún buen momento que vivir»

Toni Nadal atiende a los medios tras la presentación del Mallorca Championships, el ATP250 sobre césped que se disputará del 22 al 29 de junio en el Mallorca Country Club de Santa Ponça. Habla del torneo, del turismo y, cómo no, de Rafa Nadal y su retirada.

El director del torneo de Santa Ponça destaca la presencia de jugadores de ranking alto y no duda en afirmar que el tenis tendrá menos interés para él cuando su sobrino decida retirarse. «Voy a ver bastante menos tenis», asevera.

¿Está contento con la lista? ¿A que tenistas destacaría?

Sí, claro. La lista va mejorando y hay una serie de participantes que ilusionan. Monfils es un jugador siempre muy atractivo. Thiem, aunque por distintas razones no tiene el ranking alto, es un campeón del US Open. Fognini es un gran jugador, igual que Shelton o Eubanks. La lista va creciendo y todavía espero alguna incorporación más.

Tener a los mejores jugadores, ¿es también cuestión de dinero?

Asegurarte que venga un top 10 es una cuestión de dinero, evidentemente. Pero no es solo eso. Los jugadores, antes de un Gran Slam, no se mueven por dinero.

¿Cuál es su tarea para el torneo?

Es más una tarea de promoción, de hablar con los patrocinadores y con las autoridades. Hay un director ejecutivo y está Edwin (Weindorfer), que es quien determina cuánto dinero puede gastarse. El tenis, el deporte, es caro y tienes que ver hasta dónde puedes llegar para no perder demasiado dinero.

Alguna vez le habrán pedido convencer a algún jugador. ¿Qué argumentos emplea?

Que tendrán unas pistas en muy buenas condiciones y un clima que les permitirá entrenar cada día en hierba. Cuando te vas a jugar un torneo en Inglaterra, por ejemplo, sabes que te va a llover dos o tres días y es complicado. Significa que esos días no puedes entrenar y los otros tienes que limitarte el entreno. Aquí sabes que las condiciones te permitirán prepararte bien. Y estás en un sitio muy bonito y en un torneo que te cuidan bien, que eso a los jugadores también les importa.

Le conceden un deseo, puede traer a cualquier tenista. ¿ A quién?

Carlos Alcaraz. A Rafael también, claro. Sería lo ideal, porque está en la retirada y está cerca... Pero ya cuento con que no va a jugar aquí.

Nadal siempre ha dicho que no juega la semana anterior a los Grand Slam. No va a Wimbledon, no sé si les puede hacer el favor…

Pues no lo sé, porque no he hablado con él de esto.

Han hecho una gran apuesta por el mercado americano.

Creo que para las instituciones es bueno que tengamos jugadores americanos, porque es un turismo que va siendo importante. Es un mercado que a Balears le puede ir bien. Evidentemente, tenemos que empezar a limitar el turismo, pero eventos donde el nombre de Mallorca tenga repercusión creo que están bien.

Es la gran pregunta, porque el sábado hubo una gran manifestación. La isla está llena.

Soy mallorquín de toda la vida, mi familia está aquí desde hace 500 o 600 o 700 años. Por una parte entiendo que vivimos del turismo, porque es la principal fuente de ingresos de todo el mundo, pero por otra entiendo que se tiene que ordenar que se tiene que ordenar totalmente el turismo. Hay que hacer un esfuerzo para desestacionalizar y, sobre todo, para ir reduciendo plazas.

¿Más calidad, menos cantidad?

Lo tengo claro, es lo que hay que intentar. Yo compré un hotel, tenía 68 plazas y las he convertido en 54.

¿Y es rentable?

No lo sé, pero espero que elevando el nivel no pierda dinero. Sabemos todos que hay un tipo de turismo que es rentable y que hay un tipo de turismo de bebida, de alcohol, que aparte de darnos mala imagen lo único que nos generan es hacernos gastar demasiado.

Weindorfer, Nadal y Murray, en la presentación del Mallorca Championships / Mallorca Championships

¿Este torneo también es interesante para los mallorquines o solo para los turistas ?

Creo que el torneo es interesante para la gente mallorquina y es interesante para todos los amantes del tenis. Al final, en la vida, ¿qué te gusta? Pues que el Mallorca esté en Primera División porque me permite ver a los mejores jugadores del mundo, a los mejores equipos como el Barça y el Madrid. Igual en teatro o música, que vengan los mejores.

Este año tienen competencia con la Eurocopa.

Vamos a esperar, aunque creo que sí. Pero no a todos los que les gusta el tenis les gusta el fútbol. Ya nos obligaremos y nos espabilaremos para que no coincidan en horario el partido de España y los partidos de aquí.

Estuvo en París viendo a su sobrino, Rafa Nadal. ¿Qué le pareció?

Le faltó un poco más de rodaje. Mi sobrino tuvo una serie de problemas y, después de estar casi un año sin jugar, necesitaba hacer partidos. No fue bien. Si este partido que hizo el otro día en París hubiera sido el mismo partido en Montecarlo, probablemente mi sobrino ahora estaría en condiciones de luchar por la victoria en París. Necesitaba competición y no tuvo la oportunidad. Y eso le ha afectado.

¿Puede volver a ser competitivo?

Creo que sí, de hecho no estuvo muy lejos de Zverev. Tuvo opciones de ganar el segundo set. Tuvo 5-4, y en el tiebreak también tuvo ciertas opciones. Cuando perdió el segundo set, la montaña era demasiado grande porque hubiera implicado jugar cinco horas a máxima intensidad y no sé si habría estado preparado. Yo no vi a un Rafael muy lejos de uno de los mejores del mundo.

«A mí me dio pena cuando Nastase o Federer dejaron de jugar. Pero en este caso es muy diferente, porque es familia. Es peor»

¿Habla con él? ¿Le pide consejo?

No, no me pide consejos. Hablé con él porque cené con él después del partido, pero no hablamos de tenis. Él tiene su equipo y yo no soy de su equipo.

Está dudando si lo deja.

Decir que se acabó siempre cuesta. Tomar la decisión final cuesta. Vamos a ver... Tiene la ilusión de jugar en las Olimpiadas.

¿Usted qué le recomendaría?

Que haga lo que quiera. Yo no soy quien para recomendarle. Yo sé lo que yo tengo que hacer, más o menos, pero no lo que tienen que hacer los otros.

Da la sensación de que perdió la oportunidad de decir adiós cuando estaba en mejor momento.

Mi sobrino piensa que todavía tiene algún buen momento que vivir. Y lo que le gusta es jugar al tenis.

O quiere ganar más.

No, no crea. Mi sobrino tiene dinero suficiente como para no necesitar ganar más. Es una cuestión de que tú haces lo que crees que tienes que hacer. Y lo que te gusta hacer.

¿Le da pena pensar en el momento en que ya no jugará?

Evidentemente. A mí me dio pena cuando Nastase o Federer dejaron de jugar, porque lo pasé muy bien viéndoles jugar. Pero en este caso es muy diferente, porque es familia. Es peor.

Encontrará nuevos jugadores a los que seguir.

No, ya no, porque yo soy familia de Rafael. En el fútbol sí, pero en el tenis no, porque a mí lo que me gusta es mi sobrino.

¿No verá tanto tenis?

Voy a ver bastante menos y no voy a tener el mismo interés en verlo. Me gusta el tenis porque estoy involucrado en él y porque estoy aquí en este torneo, pero no es lo mismo que si tengo la pasión por ver jugar a mi sobrino.

