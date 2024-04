Toni Nadal: "Ojalá este no sea el último año de Rafa"

Todos los focos están centrados esta tarde, no antes de las 16:00 horas, en el regreso a la competición tres meses después de Rafa Nadal en el Barcelona Open Banc Sabadell.

Su tío y exentrenador, Toni Nadal, no es ajeno a esta cuestión y este martes, durante la presentación en el Mallorca Country Club del Mallorca Championships que él dirige , valoró la decisión que anunció el lunes de participar en el Trofeu Comte de Godó.

"La expectativa es que le vaya bien y que pueda acabar el partido porque lleva 700 días de su último partido en tierra en Roland Garros el última año que ganó", señaló el manacorí sobre su sobrino.

En cuanto al rival que tendrá en frente, el italiano de 21 años Flavio Cobolli, Nadal señaló que "no será un partido fácil, porque le ha tocado un rival que está entre los 60 mejores del mundo" y agregó, esperanzado, que los entrenamientos en el Reial Club de Tennis Barcelona "han ido muy bien y ha aprovechado esta semana para jugar con gente de nivel”.

Último año

Sobre las palabras de Rafa en rueda de prensa el lunes reconociendo que se toma 2024 como su último año, Toni Nadal fue claro y conciso esbozando una sonrisa de complicidad.

"No me sorprendió lo que dijo. Él es consciente de que cumplirá 38 años y su cuerpo, con los años, es más difícil que responda igual. Siete u ocho años no le quedan. Se lo toma como su último año y ojalá no lo sea, pero entiendo que está a una edad que su cuerpo no da para mucho más", razonó.

Jaume Munar

La gran novedad que aportó la organización del Mallorca Championships, que se disputa este año del 22 al 29 de junio, será la presencia del mallorquín Jaume Munar junto a los ya confirmados tenistas estadounidenses Ben Shelton y Christopher Eubanks, vigente campeón.

El de Santanyí, actual Top-80, se ausentó el año anterior en la hierba de Santa Ponça al no tener ránking suficiente y, este año, recibirá una de las cuatro invitaciones disponibles en caso de repetirse esta circunstancia.

"Siempre es importante contar para el torneo con alguien de la isla y Jaume Munar siempre ha respondido, espero que mejore sus resultados en las próximas semanas y pueda entrar directamente sin 'wildcard'", manifestó Toni Nadal.

Toni Nadal se congratuló porque el Mallorca Championships alcance en 2024 su cuarta edición / P. F.

Cuarta edición

Edwin Weindorfer, CEO de e|motion promotora del ATP250 mallorquín, se congratuló por el hecho que el torneo alcance su cuarta edición en formato masculino, agregada a las otras cuatro WTA entre 2016 y 2019.

El alemán recordó que, cuando le contó al futuro director la idea de de traer a la isla un torneo de hierba, este le respondió que "no era una buena idea", entre risas.

Toni Nadal se congratuló por el hecho de que, recordando que el antiguo Mallorca Open solamente duró cinco ediciones entre 1998 y 2002, esta iniciativa siga creciendo "año a año".

"No es fácil por la manera que tenemos de ser los mallorquines de consolidar un torneo así, luego las fechas tampoco acompañaban al estar tan cerca de Wimbledon", indicó el mallorquín.

Nadal resaltó que, al final, "se ha ido aprendiendo la lección y no solamente cada año viene más público sino que el cartel es más atractivo. En cuatro ediciones hemos tenido a Top10 como Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Dominic Thiem y ya veremos si Nick Kyrgios se recupera de su lesión", concluyó.

Novedades

Weindorfer, acompañado por autoridades locales como el alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual; el director general d'Esports, Joan Antoni Ramonell; además del director gerente de la Fundació Mallorca Turisme, José María Bautista; anunció que el presupuesto del Mallorca Championships ronda los 4 millones de euros.

Como novedad, conscientes del sofocante calor a finales del mes de junio en la costa de Ponent, el alemán señaló que en 2024 se instalarán zonas de sombra en la Pista Central del Mallorca Country Club y los tenistas disfrutarán de un edificio modulable para descongestionar la zona de jugadores y vestuarios en el House Club.