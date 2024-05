Luan Müller, portero del Palma Futsal: «La Champions me cambió la vida»

Luan Müller (Sao Paulo, 1993) fue uno de los grandes héroes de la inolvidable Champions de la pasada temporada conquistada por el Palma Futsal en el Velòdrom Illes Balears. Fue nombrado MVP de la final tras una actuación memorable, pero el portero nacionalizado armenio quiere todavía más y eso pasa por aprovechar «la grandiosa oportunidad» que se les presenta en las semifinales de hoy ante el Benfica en el Dermirchyan Arena de Ereván. El internacional, que atiende a Diario de Mallorca en uno de los salones del Hotel Radisson Blue, resta importancia al bajón en la Liga porque la máxima competición continental «es algo totalmente diferente».

¿Sienten que pueden ser campeones de la Champions otra vez?

Seguro que sí, es nuestro momento. Sé que el equipo sacará algo más, es una grandiosa oportunidad en esta fiesta de la Champions.

Después de dos empates y una derrota en la Liga parece que esta ‘Final Four’ no llega en el mejor momento para ustedes.

Si miramos los últimos partidos de la Liga y la clasificación podríamos pensarlo, pero la Champions es algo totalmente diferente, distinta de todo. Ya la vivimos el año pasado y es una competición que no interfiere en lo que hacemos en la Liga. Vamos a llegar bien porque ya hemos demostrado en el pasado que en estos partidos podemos rendir al máximo, como por ejemplo lo que hicimos en la Copa de España en Cartagena, que fue muy buena y que, por detalles, no nos metimos en la final. Tenemos capacidad para ganar al Benfica y clasificarnos para la final.

¿Les ha distraído en la Liga tener la Champions tan cerca?

Es imposible no haber pensado en la Champions, pero cuando te metes en la pista quieres ganar, sea la competición que sea. Incluso ya le digo que en los entrenamientos, entre nosotros, también siempre queremos ganar, pero es verdad que es algo inconsciente y eso ya depende de cómo es la persona. Yo creo que no nos ha distraído. En la Liga hay detalles que no hemos logrado ajustar y mejorar y por eso se nos han escapado puntos, pero ahora es el momento de otra competición y llegamos fuertes y seguros de los que tenemos que hacer.

La Champions es otra historia.

Es otro ambiente, es distinto a todo lo demás, solo con llegar al hotel ya sientes que es otra cosa. Es lo máximo en nuestro deporte y lo llevas dentro. Pero para el Benfica también lo será. El Palma Futsal va a darlo todo, tenemos un equipo que puede dar mucho más y ahora es el momento.

La pasada temporada eran el equipo novato y ahora defiende el título de campeón. ¿En qué les cambia?

Para los de fuera, por cómo nos ven, sí que cambia, pero para nosotros no. Queremos ganar todo lo que jugamos y es una buena sensación defender el título, pero nosotros hemos cambiado el equipo y ellos también un poco.

¿Qué Benfica espera?

Ellos nos van a tener muchas ganas porque ya nos enfrentamos en las semifinales de la Champions del año pasado y querrán ganarnos, pero nosotros también tenemos muchas ganas de meternos en la final. La base del Benfica es la misma de los últimos años y sabemos de la calidad que tienen sus jugadores, pero miramos más lo que podemos hacer nosotros.

Ellos quieren revancha.

Claro que sí, es normal. Eso también va en la rivalidad entre los equipos españoles y portugueses, pero cuando empieza el partido somos cinco contra cinco y tenemos que hacer lo mejor para ganar.

¿Por dónde pasa el partido?

Habrá muchas fases, algunas en las que tendremos que defender más y otras en las que tendremos que atacar más y lo más importante es que estemos equilibrados en todos los aspectos. Nos van a exigir mucho. En lo primero que piensas es en la defensa porque en estos detalles se te puede ir un partido.

Nunes, Higor y Chishkala le van a dar mucho trabajo.

Es que son jugadores que tienen mucha calidad, el Benfica es un equipazo, pero ellos también están preocupados con nosotros.

En el Palma Futsal hay jugadores que debutan en una ‘Final Four’ de la Champions. ¿Han hablado con ellos?

Hemos hablado de lo que supone jugar partidos así, por el ambiente que se crea alrededor del partido, que es algo muy bonito. Pero es que el año pasado para mí y muchos de mis compañeros también era la primera vez y conseguimos ganar, por lo que no creo que sea un problema ser nuevo en esto.

Usted conoce muy bien el Dermirchyan Arena, el escenario de la ‘Final Four’.

Es un pabellón muy grande y he jugado con la selección allí muchas veces, por lo que estoy contento de que se juegue ahí. Pero al final lo más importante es lo que sucede dentro de la pista.

¿Los aficionados armenios animarán al Palma Futsal porque estará usted?

Sí, mis compañeros de la selección me dicen que la gente estará con nosotros y vamos a hacer un esfuerzo con buen juego para que nos animen.

¿Le cambió la vida la Champions del año pasado en el Velòdrom Illes Balears?

Me cambió la vida. Fue algo increíble, pero no creo que solo me la cambiara a mí. Estoy muy feliz de haberlo vivido, pero ahora ya está porque siempre tenemos que seguir dando más.

Ni piensan en la otra semifinal entre el Barcelona y el Sporting de Portugal.

Nuestra final es el Benfica, es en lo que tenemos que estar centrados. Tenemos que dar nuestro máximo y ya veremos en lo próximo que llegue.

Suscríbete para seguir leyendo