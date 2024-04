Mario Rivillos: «¿Revancha? El Benfica nos quiere matar»

Mario Rivillos (Torrejón de Ardoz, 1989) es una voz autorizada para hablar de la UEFA Futsal Champions League. Fue el autor del gol decisivo en la tanda de penaltis que le dio el título al Palma Futsalla pasada temporada, pero es que también ha conquistado el trofeo más prestigioso con el Movistar Inter. El ala madrileño atiende a Diario de Mallorca con la mirada puesta en las semifinales de este viernes (16 horas/IB3TV/DAZN) en el Demirchyan Arena SCC de Ereván (Armenia) ante el poderoso Benfica, al que ya apearon en la misma ronda en la anterior ‘Final Four’.

Otra vez a las puertas de una ‘Final Four’ de la Champions. ¿Cómo están?

Estamos contentos de que llegue ya este momento porque es una fecha que tenemos marcada en rojo, es un torneo especial y, para mí, el más bonito. Es el que más disfrutas jugando porque es el que más emociones te hace sentir y lo afrontamos con ganas de seguir soñando.

Ahora defienden el título, ya no son los novatos de la pasada temporada. ¿Qué les cambia?

Somos los actuales campeones y el foco está hacia nosotros, todos los equipos nos van a querer ganar. Es verdad que la temporada pasada fuimos un poco de tapados en esta ‘Final Four’, pero en esta ya no pillaremos a nadie por sorpresa. Nos encontraremos a un Benfica, que es un rival potentísimo, que va a salir con el cuchillo entre los dientes porque no quiere que le pase lo del año pasado. A partir de ahí, a ver de qué somos capaces nosotros porque será durísimo.

Ahora les conocen de sobra.

En las semifinales del año pasado nos pusimos 3-0 y eso no es fácil en Champions, por eso ya le digo que ahora van a salir con el cuchillo entre los dientes. Será un partido muy físico, muy exigente, estoy convencido de que va a ser una guerra.

El Benfica es un ‘grande’ de Europa y tiene presión.

Sobre el papel somos el equipo inferior, pero el año pasado también lo éramos. Nos han estudiado mucho, igual que nosotros a ellos, y llegamos con unas ganas inmensas de poder jugar. Se está haciendo larga la temporada y la Champions es un objetivo claro.

Ellos quieren revancha.

¿Revancha? Nos van a querer matar y tenemos que estar enfocados en todo lo que tenemos que hacer.

¿Qué partido espera?

Espero un partido muy físico, de bastantes faltas porque ellos juegan duro, son corpulentos, van al choque porque los dos equipos jugamos en Ligas opuestas.

Esta ‘Final Four’ no llega en el mejor momento en la Liga para el Palma, después de dos empates y una derrota en la Liga.

Pues sí, estamos en un momento irregular, pero en estas competiciones, no es que nadie se transforme, pero tienes un punto de motivación extra. No sabes cuándo vas a volver a jugar una Champions, ya no solo una ‘Final Four’, y se respira ambiente de Champions desde hace semanas en el equipo.

¿Este ambiente de Champions les ha distraído en la Liga?

Siempre está en el subconsciente porque es una fecha señalada, es la más importante para el club. La realidad es que estamos irregulares todos los de arriba porque Barça, Inter, ElPozo, Cartagena o Jaén también están pinchando como nosotros porque la temporada está siendo exigente. La Liga está un poco loca este año, pero la Champions no nos ha desestabilizado.

Les cuesta mucho marcar goles.

Son rachas y estados de forma, estamos atascados en este sentido. Hay veces que parece que estamos bien, luego parece que no tanto, pero me quedo con que el equipo lo sigue intentando.

Playas de Castellón y Movistar Inter son los únicos que han repetido título. ¿Ustedes serán los siguientes?

Ojalá porque sería algo histórico. Y si ya lo hemos conseguido una vez, por qué no otra. Hay que soñar, aunque con los pies en el suelo siempre, sabiendo que el Benfica es una potencia en el futsal.

En Ereván no tendrán el apoyo del Velòdrom Illes Balears como el año pasado. ¿Qué le parece jugar tan lejos de casa?

Es que la sede me parece mal elegida porque está en el ‘culo’ del mundo, las cosas como son. No habrá aficionados de ninguno de los cuatro equipos que la jugamos y, si viene gente, es porque Luan Müller está con la selección de Armenia. Pero con dos clubes españoles y dos portugueses debería haberse hecho en un punto intermedio para que los aficionados pudieran venir.

¿Firma volver a ganar en los penaltis?

Pues sí. Es que me da igual no jugar y ganar, es una oportunidad única y el día del partido no hay ‘peros’ y hay que ir a muerte a por ellos. A un partido puede pasar cualquier cosa y claro que podemos soñar con ganar.

¿Chutaría el penalti decisivo otra vez?

Sí, lo volvería a lanzar si me toca, aunque también le digo que en la Copa de España lo fallé.

Cuando firmó por el Palma Futsal, ¿se esperaba jugador dos Champions seguidas?

Pues la verdad es que no. Sabía que jugaría una Champions porque se habían clasificado, pero vine aquí con una ilusión muy alta de que cayera algún título nacional. Pero al final hemos conquistado un título europeo y la Intercontinental. Esto demuestra que este club no tiene techo y estamos dispuestos a soñar.