L'opinió de J.M.Arbucias: Popurri final: Palmer Basket, Machado, Vives, projecte, il·lusió

Aquest diumenge passat de manera oficial es posà punt i final a la temporada amb la victòria del Palmer Basket i la confirmació definitiva de la seva continuïtat a la LEB Plata. La veritat és que la vertadera salvació es va produir a la darrera jornada de la fase regular, quan els immobiliaris guanyaren a la pista de l’Alginet. El play-out ha estat un simple tràmit que ha servit perquè els seguidors de l’equip de Ciutat poguessin celebrar l’esdeveniment després d’un partit que no passarà a la història per la qualitat del joc exhibit en un ambient sensacional.

És de justícia comentar el nom de Raúl Machado. Amb ell a la banqueta com a màxim responsable els de verd turquesa han assolit la permanència, un fet que semblava utòpic fa unes setmanes i que després d’anades i tornades ha resultat ser – així ho sembla – el revulsiu que l’equip necessitava. I ara, la pregunta: Continuarà la temporada que ve com a primer entrenador?

Uns dies abans el Fibwi Palma, conscient d’una de les seves mancances estructurals, presentava Martí Josep Vives, un referent dels entrenadors del nostre bàsquet, com a nou director esportiu. Un equip que milita a una categoria com la LEB Plata necessita una conformació notablement professional i la figura del director esportiu sembla inevitable i necessària, en part perquè, veient el desenvolupament d’aquestes darreres temporades, hi havia preguntes amb respostes poc convincents i una d’elles, per ventura la més significativa, era aquesta: Qui era el responsable dels fitxatges? Dit d’altra manera: Qui era l’encarregat del disseny de la plantilla? Aquests últims anys l’encert no ha acompanyat les decisions inicials a l’hora de la seva confecció i durant els mesos posteriors els canvis de jugadors i les rectificacions de fitxatges han estat una constant.

El nou director esportiu dels de S’Arenal va tirar de tòpics per explicar que una nova era començava. No va voler parlar explícitament d’ascens com a objectiu – era previsible i assenyat –, però sí de «projecte». Curiosament aquest terme és el més utilitzat el dia de les presentacions. Va bé recordar que el dia que el Palmer Basket va presentar Sergio Jiménez com a substitut d’Òscar Olivenza, el vocable que més vegades repetí fou precisament «projecte». Això sí, en cap moment explicà de manera prou clara en què consistia el «projecte».

Vives parlà també de projecte i comentà que el nou entrenador i els futurs jugadors s’hauran d’adaptar a aquest nou «projecte», a la nova filosofia, a una nova manera de fer feina..., que els permeti – què curiós! – arribar al dia de partit en bones condicions físiques i mentals per disputar-lo. Quin tipus de feina es vol fer? Quines són les condicions que hauran de reunir l’entrenador i els jugadors per formar part del Fibwi 24-25? Quina serà la nova filosofia? Quin és, en definitiva, el nou projecte?

A partir d’ara toca il·lusionar, i més després d’una depriment temporada que els dos equips mallorquins ens han regalat. Ara toca moure fitxa al grup de Vicenç Palmer. Supòs que ben aviat el degoteig d’intencions, informacions i presentacions començarà. La campanya electoral per convèncer els indecisos i per sumar simpatitzants a les seves causes no ha fet més que començar.