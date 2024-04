Martí Vives, director deportivo del Fibwi Palma: «No vengo a inventar el baloncesto»

El Fibwi Palma ya trabaja para la temporada 2024-25 en la LEB Plata. El club ha presentado este viernes, de forma oficial, a quien será el encargado de diseñar la plantilla de la próxima campaña: Martí Vives. El objetivo, «lograr cosas bonitas».

Martí Vives, nuevo director deportivo del Fibwi Palma, ha señalado que lo primero que quiere transmitir es «ilusión». «No quiero prometer nada porque las promesas dependen de muchas cosas. Puedes hacer las cosas muy bien, pero si la pelota no entra eso te condiciona mucho», ha explicado. «Lo que sí tengo es el compromiso absoluto de hacer las cosas sencillas extraordinariamente bien hechas. No vengo a inventar el baloncesto porque todo está inventado. En lo que sí creo es en hacer bien las cosas sencillas y con esa ilusión y ganas vengo», ha sentenciado el pollençí.

Vives ha explicado también cómo se gestó su regreso al club. «Era la única posibilidad para hacerme volver. Me retiré y al salir esta posibilidad estuve pensando y valorando si era capaz de llevar el proyecto. Si a algún lugar tenía que volver era aquí. Lo tuve claro», explicó.

En cuanto a su idea con respecto a la confección de equipo, Vives ha indicado que «el entrenador ha de tener muy claro el tipo de trabajo que queremos hacer y debe ser el entrenador adecuado para llevarlo a cabo y los jugadores tienen que ser los adecuados». «Queremos jugadores que se cuiden mental y físicamente, en todos los aspectos, para estar preparados para poder hacer todo lo que tengan que hacer durante la semana y durante el partido; como he dicho antes, hacer las cosas sencillas bien hechas», sentenció.

Ricardo Úriz, «una opción más»

Preguntado por la figura del entrenador, el director deportivo del Fibwi Palma ha explicado que «todavía no tenemos entrenador». «Ricardo [Úriz] es una, pero tenemos varias opciones y estamos analizando y valorando quién se puede adaptar al trabajo que queremos hacer y lo que queremos conseguir. Cuando tengamos esa persona la anunciaremos. Necesito una semana o dos más», ha asegurado.

En cuanto a la opción de contar con jugadores mallorquines, ha señalado que «tener un jugador mallorquín siempre que se pueda es un valor en muchos aspectos». «Trabajar con gente de aquí es lo que más le gusta a cualquier director deportivo y a los aficionados, pero tenemos que ser conscientes de que no porque sea mallorquín ya tenga más opciones de formar parte del proyecto; tiene que cumplir las condiciones para estar en el proyecto. Si valoramos las opciones y vemos que se puede adaptar a nuestra idea, por supuesto que si ese jugador o jugadores son mallorquines, mejor», ha afimado.

Preguntado por los objetivos, Vives ha reiterado su intención de no prometer nada, pero sí se ha mostrado convencido de que «con el trabajo que queremos hacer podremos lograr cosas bonitas» y ha lanzado también un mensaje a la afición del Fibwi Palma. «Queremos enganchar al aficionado a través del juego. Siempre digo que la gente vendrá si enganchamos en la pista. Puedes regalar entradas o camisetas, o hacer lo que quieras. Igual esa persona viene un día si le regalas una entrada, pero volverá si se ha divertido viendo el partido, si ha visto que hemos peleado para ganar. Se engancharán al equipo en virtud a lo que pase en la pista», ha concluido.