El Palmer Basket seguirá siendo de LEB Plata

Está bien lo que bien acaba. Y este domingo el Palmer Basket Mallorca logró la permanencia una temporada más en la LEB Plata. Lo hizo cumpliendo el trámite ante el Juventud Alcalá al que había ganado en Madrid por 28 puntos.

Le volvió a ganar, esta vez en Son Moix por 91-84, en lo que fue una fiesta para el conjunto mallorquín tras el final del duelo. El encuentro fue malo y aunque los locales llegaron a perder por trece puntos en el segundo cuarto (33-46), nunca se temió por la eliminatoria. La presión parecía que atenazaba a los locales ante un rival que este domingo sí estuvo a la altura.

Harris, que anotó 27 puntos, fue el artífice de la remontada con sus triples y su juego ofensivo. Poca historia más que contar. El Palmer Basket Mallorca cierra de esta manera una temporada de la mejor manera que podía esperar, máxime cuando a tres jornadas del final estaba prácticamente descendido.

No obstante, los turquesa finalizan la competición con cinco victorias consecutivas que han endulzado el resto de la irregular temporada.

Han pasado tres entrenadores, Óscar Olivenza, Sergio Jiménez y Raúl Machado, aunque este último ya estaba como ayudante de los dos primeros. El preparador conservó su puesto tras la marcha de ellos y ha sido capaz de enderezar el rumbo para evitar el desastre.

Empezaron muy bien el curso con tres victorias consecutivas, pero luego entraron en barrena de derrotas. Se perdieron partidos de manera incompresible, en los últimos segundos y tras ir ganando a lo largo de todo el envite.

La entrada de Raúl Machado como primer técnico era de las pocas opciones que tenía el club a tres jornadas para el final, dio sus frutos y el equipo, que cuenta con una de las mejores plantillas del grupo, remontó el vuelo. No hay que engañarse, este grupo estaba diseñado para estar arriba y no luchar no por la permanencia, pero al menos ha sido capaz de sobrevivir en la tercera categoría del baloncesto nacional. Ahora toca recapacitar y pasar balance de la temporada e intentar no volver, circunstancia difícil, a caer en los mismos errores.

Ficha técnica

Palmer Basket Mallorca: Urbutis (11), Harris (27), Mendiola (10), Asier (8) y Feliu (4); y Lee (6), Toni Vicens (7), Servera (3), Comendador (3) y Matos (12).

Juventud Alcalá: Lafuente (20), Gil (5), Parra (15), Echeverría (6) y Montero (8); y Abdulsalam (9), Lorenzo (11), Arribas y Ilincic (10).

Parciales: 22-20, 19-30, 29-14 y 21-20.

Árbitros: Sergio Eduardo González y Juan Jesús Betanzos. Eliminado el jugador visitante Gil.