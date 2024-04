Ancelotti: "El sufrimiento te mantiene vivo. El estrés y la presión son gasolina para mí"

Carlo Ancelotti compareció en rueda de prensa en la previa del encuentro que medirá al Real Madrid con el Manchester City este martes a las 21:00 horas en el estadio Santiago Bernabéu. El italiano comenzó analizando el partido "el aspecto mental es muy importante, sacar el coraje y la mentalidad. Hemos tenido tiempo y lo hemos preparado muy bien. Jugamos dos equipos con un montón de calidad individual en el campo y se va a ver un partido muy bonito a nivel técnico. El que sea superior al final de los 180 minutos ganará la eliminatoria".

Para Carletto "la eliminatoria está en los pies de los jugadores de más calidad. Y hay muchos con calidad en los dos equipos. Esto determinará el partido, obviamente, como todos los partidos. Y también es importante la estrategia y que los jugadores estén convencidos de ello". Y restó importancia a los apercibidos: "Tenemos cuatro jugadores apercibidos, pero no estamos preocupados para el partido de mañana por esto".

El técnico del Real Madrid habló de la eliminatoria del año pasado en la que cayeron al perder 4-0 en el Etihad: "Aprendimos en la goleada del año pasado que jugamos sin coraje y sin personalidad. No lo manejamos de la mejor manera, también técnico porque nos presionaron bien arriba y no encontramos soluciones. Eso lo queremos evitar en esta eliminatoria. El año pasado teníamos a Benzema, que era una referencia arriba. Este año manejamos la ausencia con más movilidad y eso nos ha venido bien porque no fijamos las posiciones y puede ser una clave del partido. ". Y confesó que "me pongo muy nervioso antes de estos partidos. La derrota es un sufrimiento y la victoria es un alivio. La felicidad llega con los títulos. El sufrimiento es lo que te tiene vivo. El estrés y la presión son gasolina para mí".

Preguntado por Guardiola apuntó que "Pep es un gran entrenador y punto, no hay ninguna duda de esto. Sobre mi, solo me importa lo que piensa mi club, nada más". Y concluyó afirmando que "no va a haber cosas raras en el partido, no vais a fallar la alineación. Es bastante clara".

Rudiger: "Haaland es un súperdelantero"

Antonio Rudiger fue el jugador elegido para hablar a horas del encuentro ante los citizens. El alemán comenzó apuntando que "está siendo una buena temporada para mi y para mis compañeros. Sabemos de la importancia de la Champions para el Real Madrid". El alemán habló sobre su suplencia el año pasado en Manchester: "Fue duro, pero el entrenador no tiene que pedirme perdón por eso. Él tiene su plan y yo lo respeto". Rudiger no sabe con quién jugará a su lado y dijo que "Nacho es un buen central, con mucho oficio y es nuestro capitán. Y con Tchouameni al lado no hemos perdido aún".

Sobre este encuentro de ida ante el City apuntó: "Va a ser un partido complicado, peor la dinámica indica que tenemos buenas sensaciones y somos una gran familia. Y eso es lo que debemos mostrar en el campo. Hay fases en las que presionaremos más adelante y otras en las que tendremos que defender, es parte del juego. Nos tocará defender y atacar". Sobre Haaland advirtió que "es uno de los delanteros más fuertes que he marcado, pero el más complicado quizás haya sido el Kun Agüero. Haaland vive de los pases de sus compañeros y tenemos que controlarlos para poder parar a Erling. Es un súperdelantero". El central también elogió a Bellingham del que confesó: "No sabía mucho de él cuando llegué. Es muy maduro para su edad, parece que ha vivido ya todo en su vida. Va a ser un líder, ya lo es. Es un profesional y solo nos queda rezar para que tenga la buena salud que tiene. Tiene unos padres maravillosos que hace que tenga los pies en el suelo".