Cubarsí: "Vamos a competir la Champions hasta el final"

La vida de Pau Cubarsí ha cambiado en apenas dos meses. Desde que debutó con el primer equipo del FC Barcelona en la Copa en enero, se ha convertido en uno de los centrales titulares del cuadro blaugrana de manera indiscutible. Por méritos propios. Su ascenso meteórico parece no tener techo y ahora le llega el turno de demostrarlo en los cuartos de final de la Champions League contra el Paris Saint-Germain.

Nacido en la pequeñísima localidad de Estanyol, en la provincia de Girona, sigue manteniendo su bondad, inocencia y serenidad ante tal 'boom' mediático. Está poco acostumbrado a protagonizar sesiones fotográficas, pero se presta encantado a ellas. "Yo no sé hacer esto", expresaba entre risas y algo ruborizado. Con los pies en el suelo y siempre con una sonrisa, ha atendido a SPORT, del grupo Prensa Ibérica, esta mañana.

“Estoy tranquilo, intentando seguir siendo yo mismo, con mi rutina, como hacía siempre; estoy muy contento”, comentaba en la entrada de La Masia, el lugar que sigue siendo su techo -de forma literal hasta la próxima temporada-. Ni que lo comparen con Puyol -su ídolo futbolístico- por su garra, coraje y colocación; o con Piqué por su exquisito juego de balón desde atrás le hacen titubear sobre el césped.

Del juvenil a ser MVP en la Champions...

El defensa ha pasado de enfrentarse al Oporto en la UEFA Youth League -la Champions de juveniles- a estrenarse en la Champions de los adultos y obtener el MVP al mejor jugador en su partido de debut. Frente al Nápoles y logrando, cuatro cursos después, el pase hacia los cuartos de final del torneo.

Si nada se tuerce, dentro de un mes le tocará defender a Kylian Mbappé. Se dice pronto para alguien que hace escasos días estaba soplando un pastel con tan solo 17 velas. Ni tan siquiera puede conducir todavía ni tampoco podrá ejercer su derecho a voto en las Elecciones al Parlament de Catalunya del próximo 12 de mayo.

Pau Cubarsí posa para SPORT con la Ciutat Esportiva Joan Gamper de fondo. / JAVI FERRÁNDIZ

Cubarsí, también, ha valorado el sorteo de la Champions League y se muestra ambicioso con el recorrido que le depara al Barça hasta la final de Wembley. El estadio que tan buenos recuerdos ha dejado en la afición culé. “Solo quedan equipos top mundial, todos son complicados y capaces de ganarla. Vamos a ser nosotros mismos, competir por la Champions League hasta el final y lucharla”, reconocía.

No pinta mal el resto de año para Cubarsí, con diez jornadas de la competición doméstica por delante, unos cuartos de final de la Champions League, un debut con la selección española y, quién sabe, si también una nueva llamada para participar en la Eurocopa de Alemania 2024.

Hasta el momento, sus números bajo las órdenes de Xavi Hernández no son nada desdeñables: 918 minutos repartidos en 12 partidos (nueve de Liga, dos de Copa y uno de Champions). De los cuales, en nueve ha formado parte del once titular, siendo uno central fijo para el técnico blaugrana. Por el momento, no se ha estrenado de cara a puerta, tiempo al tiempo, pero sí ha servido una asistencia. Fue a Jules Kounde en el segundo gol anotado por los catalanes frente a Unionistas de Salamanca, precisamente, en su debut con el primer equipo. Estreno redondo.

... y de la sub-17 a la absoluta

Como decíamos, todo le está llegando a Pau a la velocidad de la luz, pero no por ello se empequeñece. Se lo ha ganado a pulso y su gran rendimiento vistiendo la camiseta del Barça le ha permitido recibir la llamada de Luis de la Fuente para ir convocado con la selección española absoluta. Es la primera ventana de partidos para los combinados nacionales y, en el caso de la 'roja' se medirá a Colombia y Brasil en dos encuentros de carácter amistoso.

Pau Cubarsí mira hacia el horizonte ante la cámara de SPORT. / JAVI FERRÁNDIZ

El blaugrana es uno de los cuatro centrales que irá convocado, justo después de visitar el Civitas Metropolitano para enfrentarse al Atlético de Madrid en la 29ª jornada de Liga, junto a Laporte, Le Normand y Vivian. “Estoy muy orgulloso por la confianza del míster, voy a aprovechar la oportunidad y a dar el máximo”, apuntaba en el micrófono de SPORT.