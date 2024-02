Adrián Abadía no cabía en sí de felicidad. El nadador mallorquín, medalla de bronce en el Mundial de Doha en salto de trampolín, ha aterrizado este mediodía en Palma exhibiendo orgulloso el bronce que le ha convertido en el primero en lograrlo para España y que, además, le aseguró su participación en los Juegos Olímpicos de París. "Ahora sí que me lo creo, pero los primeros días no era consciente de que teníamos una medalla colgando del cuello. En los Juegos de París vamos a ir a por todas", ha afirmado a su llegada al aeropuerto de Son Sant Joan.

