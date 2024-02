El Bernabéu, lo avisó Míchel antes del partido, ofrecía al Girona una dimensión “mundial”. El problema es que podía pasar lo que pasó, aunque seguramente sea un castigo injusto para un equipo valiente que se plantó en el estadio blanco con personalidad y tratando de ser fiel a lo que ha conseguido proponiendo los partidos desde la posesión. Pero como advirtió Portu al acabar el partido “ha salido mal todo lo que podía salir mal y ellos son el Real Madrid y no te perdonan”.

Míchel, resignado

El Bernabéu es el Everest que le faltaba por ollar a este Girona sorprendente que ha conquistado todas las cotas de la Liga, menos el templo blanco. Míchel lo dejaba claro en sala de prensa: “Cuando el Madrid está a su máximo rendimiento, nosotros no llegamos. No estamos a ese nivel. Nuestra liga es Athletic, Real Sociedad, Betis, Valencia... No podemos estar en la liga del Real Madrid, Barça y Atlético. No somos el cuarto candidato”. La sinceridad del vallecano evidenciaba lo ocurrido en el césped y rebajaba las aspiraciones de un Girona que, a día de hoy, sigue siendo candidato real a meterse en Champions robando la plaza a azulgranas, rojiblancas o bilbaínos. “No tengo nada que reprochar, lo hemos dado todo pero en duelos han sido muy superiores. El partido de Camavinga, Vini, Bellingham... Nosotros no estamos a ese nivel. Nos sirve para mejorar, cuando te enfrentas a un nivel alto, te hacer ver tu realidad, estamos haciendo temporada buena viendo nivel, temporada increíble”.

Es significativo advertir que los blancos prepararon el partido como uno de Champions. Lo advertía un Vinicius decisivo en los micrófonos al acabar: “Ha sido uno de los mejores partidos de la temporada”. Y lo hacía mientras Couto se retiraba llorando del campo. Una imagen gráfica de lo ocurrido en el campo. El brasileño firmaba su mejor partido de la temporada y Ancelotti lo refrendaba en la sala de prensa: “Cuando Vinicius está a este nivel, en mi opinión, es el mejor del mundo. Tenemos que seguir con este compromiso y actitud. Hemos dado un golpe fuerte a la Liga. Estamos bien posicionados”.

Vinicius volvió a resultar decisivo reactivando su sociedad con Bellingham, elogió al inglés: “Jude es un crack y sin ser delantero está marcando muchos goles. Ojalá pueda seguir así”. Precisamente la salida del inglés del campo fue el único inconveniente que de los blancos. Bellingham se marchaba tocado en el tobillo izquierdo a tres días de reanudar la Champions en Leipzig. Una mala noticia que ha sembrado incertidumbre en el vestuario blanco donde hay dudas de que el delantero pueda participar en la ida de octavos ante los alemanes. “Bellingham tiene un esguince de tobillo. Lo van a evaluar este domingo y ojalá esté disponible para el martes”, advertía el técnico italiano. Jude sumaba dos goles que elevan sus cifras a los 20 goles, 16 en Liga, lo que vuelve a dejarle pichichi por delante de Dovbyk y Mayoral.