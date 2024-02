Lucía Pinacchio (Puma) vuelve a sonreír en una pista. La mallorquina demostró en el Gran Premio Internacional de Atletismo de Valencia que vuelve a ser la de antes de la lesión al ganar a lo grande la prueba de los 800 metros con un tiempo de 2.04.43 en el velódromo Lluís Puig. Carlos Oses también certificó su regreso a las alturas con el segundo lugar en 60 vallas en una cita de mucho nivel en la que también participaron Natalia Romero, Alba Serrano y Esperança Cladera.

Pinacchio demostró fuerza e inteligencia en una carrera en la que se lo dejó todo hasta el final. Cuando iba tercera, y tenía por delante con un amplio margen encarando la recta final a Zoya Naumov, que fue segunda con 2:04.80 y la jienense Natalia Romero (profesora de UIB), tercera con 2:05.92, apretó desde la última curva en un alarde de pundonor, propio de las grandes mediofondistas, para imponerse con un registro 2:04.42. Dicha marca está a solo unas centésimas de su mejor marca personal en pista cubierta y es la tercera de año del ranking nacional.

"Siento emoción por sentirme yo misma en la pista, no puedo estar más feliz. No estaba pensando en ninguna marca, solo aprovechar la oportunidad de estar aquí porque hace un año y medio no estaba corriendo. Había que disfrutar y me lo creí", comentó la campeona de España y semifinalista europea de 2022 tras la prueba en declaraciones a la Federació d'Atletisme de la Comunitat Valenciana.

Su entrenador, Tomeu Rigo, ya piensa en una medalla en el Nacional de pista cubierta (Short Track) del día 16 de febrero en Ourense en una demostración de ambición que evidencia que los problemas físicos de la balear, tanto en el tobillo como en el peroné, han quedado atrás.

Por su parte, Carlos Oses (Siurell Sa Sini), que también había pasado un periodo de tiempo lesionado, acabó tercero, con el mismo tiempo que el segundo, en la final de las 60 vallas con un tiempo de 7.78. Antes se clasificó en 'semis' con 8.03. El también mallorquín Sebastiá Llodrá (Santiago) fue séptimo en la final con 8.22. En 60 vallas femenino la campanera Inés Pascual (Valencia) finalizó séptima, con 8.67.

Alba Serrano, del Diana que entrena Jaume Mulet, se clasificó tercera con un tiempo de 55.53 en los 400 metros, a sólo una centésima de su récord absoluto de Balears.

Finalmente, Esperança Cladera (Valencia) brindó una buena carrera en los 60 metros lisos, firmando 7.55 en semis y 7.52 en la final, en la que entró en sexto lugar en una prueba en la que reflejó su cansancio tras su gran campeonato de España sub23.