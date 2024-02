Nacho Baltasar: «Mi psicólogo me recuerda que los Juegos de París no se preparan en un mes»

Tras un fulgurante 2023, Nacho Baltasar, regatista del Club Nàutic Sa Ràpita (CNR), logró con apenas 19 años y gracias a una excelente actuación en el Campeonato del Mundo de IQFOIL, la plaza para España en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024, en los que esta clase entra por primera vez. A continuación fue elegido por la Real Federación Española de Vela (RFEV) para representar a España en los Juegos. Es el primer deportista del CNR que va a competir en unas Olimpiadas, lo que constituye un enorme orgullo para su club.

Su camino hacia París está jalonado de fechas señaladas en el calendario, como la Copa del Mundo o el Trofeo Princesa Sofía. «El Sofía me apetece muchísimo. Me encanta, porque tengo a mi familia al lado. No hay nada más bonito que competir y por la noche dormir en tu casa», destaca. «Mi psicólogo siempre me recuerda que los Juegos Olímpicos no se preparan en un mes, sino durante todo un año», explica Baltasar, quien, tras el Mundial, seguirá entrenando en Cádiz y en Mallorca, para llegar a Marsella, sede de los Juegos Olímpicos de París 2024 donde tendrá lugar del 9 al 16 de julio el primer evento de prueba de París 2024, con tiempo para aclimatarse.

El regatista incide en la importancia de la preparación mental y la gestión de la motivación, algo que está trabajando muy a fondo. «Trabajo mucho en función de la motivación, y ese es siempre un factor muy inestable. Estoy profundizando mucho con mi psicólogo en este aspecto», detalla Baltasar. En lo puramente deportivo, el mallorquín tiene claro que ahora es cuando debe corregir detalles para ser lo más competitivo posible. «En este momento los entrenamientos se centran en corregir fallos. El trabajo está siendo intenso, pero creo que estoy bastante preparado», asegura convencido.

En relación a sus contrincantes en IQFoil, que hace su debut como clase olímpica en estos Juegos, el deportista reconoce que existe una enorme igualdad entre los mejores. «Es una clase muy complicada. Somos treinta personas que estamos a un nivel muy similar. Basta ver los resultados que se han dado como que el regatista que ganó el penúltimo Mundial ha quedado 25 en el último. Este nivel tan reñido supone mucha presión en las competiciones, porque no sabes si quedarás el primero o el treinta», reflexiona.

Este año, el club de Baltasar acogerá dos importantes competiciones de su clase. Del 25 al 28 de marzo, el Club Nàutic Sa Ràpita celebrará la Copa de España de IQFoil Juvenil sub 17 y sub 19 y Techno 293, congregando a más de 160 regatistas de ocho comunidades autónomas. Este evento servirá al club como preparación a nivel logístico y organizativo para la gran cita deportiva de este año en el CNR: el Campeonato del Mundo de IQFOIL Junior, que se disputará del 26 de octubre al 2 de noviembre.

El club acogerá por primera vez esta competición, que congregará a unos 400 regatistas de 31 países diferentes durante 6 días de regatas. «Aunque no participaré, estoy muy contento por mi club y emocionado de apoyar a mis compañeros. Este tipo de eventos son muy buenos para dar visibilidad al deporte balear en su conjunto, y al Club Nàutic Sa Ràpita en concreto», incide satisfecho.