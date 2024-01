Aunque Virginia Torrecilla ya debutó el pasado 14 de enero vistiendo sus nuevos colores, con victoria frente remontando frente Athletic Club C en Son Malferit, no fue hasta este miércoles su presentación como jugadora del Balears FC.

La sede de ConectaBalear en Manacor sirvió como marco para ofrecer sus primeras impresiones al regresar al fútbol mallorquín trece años después tras una exitosa carrera en el Barcelona, Montpellier, Atlético de Madrid y Villarreal.

“Todo fue muy espontáneo cuando todavía no había tomado la decisión dejar el fútbol profesional. Muchas de mis antiguas compañeras vinieron a la firma de mi libro y me comentaron que el Baleares les había devuelto la ilusión por el fútbol. En mi mente no estaba volver a jugar a fútbol, pero me llegó la oferta", destacó la jugadora de 29 años que ha resumido recientemente en la publicación de sus memorias deportivas y de superación personal y familiar.

La serverina, que en ningún momento dejó de sonreír durante el acto, reconoció haber vuelto para "disfrutar de poder jugar en casa, con mi familia al lado y, sobre todo, por mi madre que le cuesta volar y ahora puede verme jugar”.

"El grupo que me he encontrado en el vestuario está unido y trabaja fuerte para estar en Segunda División. Txema Expósito es una persona muy tranquila. Le conozco desde que estaba en el Collerense y me ha sorprendido para bien encontrarme un grupo muy familiar y en el que todo el cuerpo técnico participa de ello”, aseguró sobre su entrenador y compañeras la primer mallorquina pionera en disputar un Mundial en 2015 y repitiendo en 2019.

Torrecilla fue muy directa al hablar de sus objetivos en esta última parada de su carrera en activo. "La oportunidad ahora en casa es muy bonita y ojalá pueda acabar mi carrera como tal ascendiendo a Segunda División por mis compañeras y por mí”, confesó.

“Cuando me fui de Mallorca viajábamos a las cinco de la mañana para jugar partidos y volviendo a las nueve de la noche. El trabajo que hace ahora el Baleares es muy bueno. He visto equipos de Primera División que no dedican tantos recursos al fútbol femenino como este club. Es un paso muy bueno y yo era la primera que jamás pensé que lo vería”, alabó la centrocampista.

Torrecilla insistió en que cree que su trayectoria puede aportar al proyecto "mucha veteranía, saber estar y que la jugadora tenga ambición para superar los obstáculos de la vida" y puso como ejemplo el día de su estreno como balearica. "En mi debut perdíamos 1-0 al descanso y al llegar al vestuarios les dije que yo vine aquí a ganar, ascender y seguir fomentando el fútbol femenino con un ímpetu que poco a poco se va inculcando para llegar al cien por cien de rendimiento”.

Futuro personal

Sobre su futuro cuando cuelgue las botas, Torrecilla descartó pasar por los banquillos. “Me prepararé para estar cerca del campo y aportar al fútbol que tanto me ha dado. No tengo madera de entrenadora. Tengo poca paciencia y se me daría mal. Sí me gustaría ser directora deportiva o manager. Se me da bien llevar las cosas a su debido tiempo”.

Expansión del fútbol femenino

Para la futbolista natural de Cala Millor el modelo de club a seguir es el del Barcelona. "Al principio ganaban muchas ligas, pero nadie hablaba de ellas. Se dieron cuenta que hay que meter dinero y trabajar en márketing para que las marcas te reconozcan y se han vuelto imparables", aseguró.

Torrecilla consideró que el paso al frente del fútbol femenino español, con el título Mundial de este verano como máximo exponente, ha sido un punto de inflexión. “Nos paran mucho más en la calle que antes. No me quiero imaginar a Patri Guijarro, Mariona Caldentey o Cata Coll. Todo esto viene por el esfuerzo diario que hacemos”.