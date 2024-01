Ha llegado la hora de la verdad en la Copa del Rey y Javier Aguirre es plenamente consciente de ello. "No necesito recordarles la importancia de cada partido de cada partido a los jugadores. Podemos coger al Girona por sorpresa porque llevamos una derrota en los últimos once partidos", aseguró este martes el técnico del Mallorca en la rueda de prensa previa al cruce de cuartos de final del miércoles ante a los catalanes en Son Moix (19:30 horas / Movistar).

"En Girona tocamos fondo. Fue un partido para olvidar, maquillado con dos goles de Abdón, pero fue una barrida terrible. Hemos mejorado a la hora de defender y atacar desde entonces y no se lo vamos a poner fácil al Girona", prosiguió el mexicano recordando la derrota en la sexta jornada de Liga en Montilivi por cinco goles a tres.

Aguirre quiso también dejar claro el mensaje que sus futbolistas, a pesar de la carga de partidos acumulados en las últimas semanas con la prórroga disputada ante el Tenerife como principal exponente del desgaste, llegan en forma al duelo. "Físicamente estamos bien después del palizón sabroso del viaje a Tenerife y no será un pretexto. Seguro que vamos a correr y competir contra el Girona", argumentó.

Sobre el rival, el inquilino del banquillo de Son Moix advirtió la dificultad de hacer frente a noventa minutos. "No será un partido fácil. El Girona está jugando bien, tiene jugadores con mucha calidad individual y un gran técnico. Son el equipo de moda de esta temporada, no solamente en la Liga sino en Europa, además de ser ejemplo para muchos de nosotros", destacó.

Aguirre tuvo también palabras de elogio para su homólogo en el cuadro catalán Míchel Sánchez. "El Girona es un equipo que tiene mucha seriedad, todos corren y será un partido bastante complicado. El mérito es cien por cien de Míchel. Lo del exterior no cuenta. La mano del entrenador, su cuerpo técnico y la plantilla son la clave del éxito", alabó el entrenador 'barralet'.

Punto de inflexión

Preguntado por si la oportunidad de avanzar en esta Copa del Rey puede suponer un antes y un después en el crecimiento del Mallorca como club, Aguirre fue honesto. "Todo suma. El estadio, la cantera, que la afición llega a 20.000 abonados y seguir un año más a Primera. El Mallorca ya llegó a cuartos hace dos años y la Copa también suma para formar una estructura y una base para crecer como club", enfatizó.

"Quedamos ocho equipos, hay que pasar ronda haciendo nuestro mejor partido y respetar el rival. Ahora no me interesa la Liga, quiero darle una alegría a la afición y después ya veremos. El cuerpo me pide ser prudente, cauto y respetuoso con el rival", insistió Aguirre sobre no querer lanzar todavía las campanas al vuelo a pesar de la ilusión instalada durante la última semana entre la afición.

Dudas en el once

Aguirre reconoció que tiene a toda su plantilla disponible excepto al lesionado durante los próximo dos meses Pablo Maffeo. Tampoco desveló si el eslovaco Dominik Greif seguirá en la portería o regresará el meta titular de la Liga, el serbio Pedrag Rajkovic.

Sobre Vedat Muriqi, que reapareció en los últimos diez minutos del partido en Villarreal, el míster sigue dudando. "No sé si estará disponible. En Villarreal le vi bien, pero no quería que estuviese ni en el banquillo. Me convencieron el jugador y el cuerpo téncico. Mi sentido común me decía que no tenía que jugar, pero hoy en día con tantos datos médicos él me dijo que no sentía dolor".

"Hemos mejorado a la hora de defender y atacar desde entonces y no se lo vamos a poner fácil al Girona".

Mercado de fichajes

Aguirre parece no tener prisa para la llegada de incorporaciones en el mercado invernal a falta de una semana para su cierre. "Me pasaron una lista interesante de futbolistas desde la secretaría técnica y les dije mis preferencias sobre seis futbolistas. Las prisas no son buenas compañeras y hay que tomar buenas decisiones. Si los fichajes llegan una semana más tarde, no pasa nada porque Gio González y Martin Valjent regresan y David López ha crecido últimamente", finalizó.