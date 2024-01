Con sufrimiento sabe mucho mejor. Un gol de Cyle Larin en el último segundo de la prórroga ante el Tenerife, o lo que es lo mismo, en el 119:59, deja al RCD Mallorca en los cuartos de final de la Copa del Rey. Los bermellones ofrecieron un pobre partido, con final feliz, que se calentó tras una actuación nefasta del colegiado Melero López, que desquició a los de Aguirre con decisiones fuera de toda lógica durante toda la eliminatoria, tragándose un claro penalti de Enric Gallego sobre Raíllo.

Será un duelo que, más allá de la épica de pasar en el último minuto, no pasará a la historia. Los bermellones no estuvieron bien a excepción de tramos en la prórroga y se dejaron comer por un Tenerife que basó su estrategia en meter una intensidad que no fue igualada por los rojillos. Pero al final, lo importante en estas eliminatorias, es pasar de ronda y el cómo deja de importar. El Mallorca estará el viernes entre los ocho mejores equipos de España.

Como encuentro, tuvo poca historia, sobre todo en los primeros noventa minutos. En la primera mitad el balón perteneció en su mayoría al Tenerife, que dominó de manera infructuosa, con un Mallorca agazapado y más preocupado de que no pasara nada que de buscar imponerse a su rival. Una ocasión clara para cada equipo (Enric Gallego para los locales y Abdón para los rojillos) y poco más en un espectáculo tedioso.

La intensidad de los de Garitano no sorprendió a nadie. Ellos, único equipo de Segunda División y conscientes de que sus posibilidades de pasar pasaban por no conceder ni un centímetro de campo, corrieron, presionaron y lucharon cada balón. El Mallorca, que si bien se defendió con éxito, no le dio una marcha más a la pelota y el centro del campo pasó a no existir. Greif, en largo, se cansó de enviar balones que no encontraban destinatario.

Los minutos pasaban y la pelota, solo en dominio de los bermellones durante cinco minutos, se paseaba de lado a lado sin llegar a entrar en las áreas. El plan del Mallorca resistía, mientras que el del Tenerife, que dependía de no quitar el pie del acelerador, se iba consumiendo.

Tras el descanso, la dinámica no cambió. Van der Heyden se lanzaba al suelo y Aguirre aprovechaba para meter de un tirón a Raíllo, Lato y Dani Rodríguez en el campo, buscando algo diferente. David López, con calambres, también dejaba el campo por Antonio Sánchez y el Mallorca pasaba a defensa de cuatro. Con la entrada de Larin por Llabrés el mexicano aspiraba a morder más en ataque.

Pasaron muchos minutos hasta ver una ocasión de los bermellones. Una volea de Abdón en el ochenta que se marchó por poco metió levemente el miedo en el cuerpo al Tenerife, que cedió el balón a los de Aguirre. Aunque fue un espejismo y el partido se marchó a la prórroga.

El arbitraje de Melero López fue terrible. Cuesta entender el criterio del colegiado, que dejó sin tarjeta muchas faltas duras del Tenerife y al Mallorca lo castigó a la mínima. Y un penalti sobre Raíllo de Gallego, que lo arrolló sin balón, pero que obviaron tanto él como el VAR. Una interrupción tras otra que no hacía sino embarrar un partido que se calentaba por momentos y que tenía como culpable al colegiado.

La segunda parte de la prórroga arrancaba con otra ocasión de Abdón, esta vez de falta directa, aunque Tomeu Nadal reaccionaba bien. Pero mejor estuvo el manacorí con una volea de Gio desde la frontal del área que parecía que se colaba. Los entrenadores ya se preparaban para los penaltis, pero llegó el gran momento de Larin en el último segundo del partido. Una fantástica maniobra del canadiense, que se revolvió en el área para marcar y hacer estallar la locura entre los bermellones, que estarán en cuartos tras un partido pobre en lo futbolístico, pero en el que lo que vale al final es el resultado.