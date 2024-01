La mallorquina Virginia Torrecilla (Son Servera, 1994) ha anunciado este jueves en su cuenta de Instagram que deja el fútbol después de catorce años de carrera como jugadora profesional, aunque ha dejado claro que no le dará la espalda. "Seguiré vinculada a este deporte que tanto me ha dado", ha asegurado en un mensaje que está teniendo una enorme repercusión y que ha acompañado con un vídeo. "Gracias por el inmenso cariño que me habéis dado durante tanto tiempo y deciros que siempre os llevaré en el corazón", explica en la pieza de 31 segundos y en la que aparecen fotos y vídeos de su gran trayectoria como jugadora.

Torrecilla, que tenía contrato hasta el 30 de junio con el Villarreal, ya deslizó el 26 de diciembre en Son Servera, durante la presentación de su libro autobiográfico 'Nadie se arrepiente de ser valiente', que quería colgar las botas. La de Cala Millor se inició en el fútbol en el Badia, el Serverense y Collerense, debutando en Primera en 2009 con tan solo 14 años. En 2012 fichó por el Barcelona, club con el que logró conquistar tres Ligas y dos Copas de la Reina. En este periodo, debutó con la selección española absoluta, participando en las Eurocopas de 2013 y 2017, y en los Mundiales de 2015 y 2019. Montpellier y Atlético de Madrid fueron sus últimos clubes antes de recalar en el conjunto castellonense. En el Atlético de Madrid le cambió la vida cuando le fue detectado un tumor cerebral del que fue operada en mayo de 2020 y que la convirtió en un ejemplo de visibilidad de enfermedad y también de superación. Regresó a los terrenos de juego, una noticia que todo el mundo del fútbol celebró el 23 de enero de 2022, 683 días. Virginia disputó cinco partidos esa campaña y siete en la 2022-23, donde no pudo gozar de las oportunidades deseadas para recuperar la confianza sobre el terreno de juego. Torrecilla, que el pasado mes de marzo presentó su libro autobiográfico 'Nadie se arrepiente de ser valiente', se despidió oficialmente en mayo del Atlético, con el que acababa contrato el 30 de junio, para fichar por el Villarreal, donde ha disputado sus últimos encuentros como profesional. Se despide un gran referente del balompié mallorquín que se convirtió en un icono por su valentía tras superar la larga enfermedad. La centrocampista había asegurado hace unos días que el fútbol le ayudó mucho en los momentos más difíciles de su vida, a la hora de asumir la quimioterapia o la radioterapia. Lo que más le preocupaba era saber si se salvaría y admitió que el deporte pasó de un primer plano a un sexto o séptimo. Después, con el accidente de su madre, que la dejó en una silla de ruedas, aseguró sentir que había caído en un pozo sin fondo y eso le llevó a pensar que su vida futbolística, que tanto le ha dado, ya había finalizado. "A día de hoy el fútbol me está quitando más de lo que me da. Creo que ya me queda poco tiempo jugando a fútbol, ya no me vale solo jugar y disfrutar en el juego, necesito tranquilidad y estar con mi familia", destacó visiblemente emocionada. Y en este 4 de enero le ha puesto punto y final.