'Nadie se arrepiente de ser valiente' es el libro autobiográfico de Virginia Torrecilla. El ejemplar ya está en la calle y ayer la jugadora mallorquina del Atlético de Madrid tuvo el placer de presentarlo rodeada de los suyos en un conocido restaurante de la capital española. Arropada por sus familiares, entre los que se encontraban su madre y su hermana, y de varias jugadoras del conjunto colchonero, Virginia firmó numerosos tomos y dedicó unas palabras a los allí presentes.

La historia que narra 'Nadie se arrepiente de ser valiente' es de superación, después de que la futbolista fuera diagnosticada de cáncer en mayo de 2020. Desde entonces Virginia, quien se crio en clubes de la isla como el Collerense o el Ciutat de Palma, no ha parado de luchar y en sus páginas nos regala horas de superación, amistades, familia y, cómo no, mucho fútbol.

En una entrevista concedida a este Diario en el Día Internacional de la Mujer el pasado 8 de marzo, la internacional con España explicaba los motivos que le llevaron a escoger este título para el libro: "Si te digo la verdad, cuando estuve enfermita vi una serie en la que salía un hombre con cáncer y se exigía a sí mismo ser valiente ahora porque mañana quizás no podría serlo. En aquel momento me sentí muy identificada y fue una frase que se me quedó grabada y que me llevó a tomar las riendas de mi vida durante el tiempo que duró la enfermedad. Cuando surgió todo el tema del libro pensé que podía ser un buen título porque resumía mis vivencias y la forma por la que opté para afrontar los problemas".

Virginia también explicaba que su pasión por la escritura y la lectura no es algo nuevo y que "cuando se le presentó la posibilidad" de escribir este libro no se lo pensó dos veces: "Siempre me ha gustado mucho leer y escribir y siempre había utilizado la escritura como una forma de desahogo para expresar mis sentimientos. Quizás haya a gente que le parezca extraño, pero a mí, en momentos de bajón, siempre me ha ayudado el hecho de compartir cómo me encontraba. Así que cuando me dieron esta oportunidad, no lo dudé ni un segundo. Consideré que era algo que incluso me podía ayudar personalmente y me tiré de cabeza hacia la propuesta".

La futbolista de 28 años también admitía en dicha entrevista que hubo capítulos que le costó mucho escribir por todos los recuerdos que en ella provocaban. "Ha habido momentos en los que me ha tocado llorar muchísimo escribiendo alguna de estas líneas. Hay capítulos en los que recordar según qué cosas me ha oprimido el corazón, pero también considero que son los más importantes y reflexivos del libro. Espero que la gente pueda ver reflejados todos esos sentimientos. Por suerte, además de vivencias que me han dolido enormemente, también he disfrutado de muy buenos momentos y eso también se lo he querido acercar al lector", relataba.

'Nadie se arrepiente de ser valiente' salió a la venta el pasado 10 de marzo y se puede adquirir a través de la página web de la editorial que lo publica (Delecé) en el siguiente enlace: https://deleceediciones.com/producto/nadie-se-arrepiente-de-ser-valiente/