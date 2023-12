Tengamos las fiestas en paz

La frase original es en singular, pero me ha venido al pelo pluralizarla por aquello de las navidades. Eso sí, en paz, pero sufriendo al final porque, de lo contrario, no estaríamos hablando del Mallorca. Empezar perdiendo no era muy de extrañar; empatar a los cinco minutos no suele ser lo habitual; y llegar a remontar con un 3-1 era poco menos que impensable.

¿Cuál es la realidad de este Mallorca? Sufrir como perros y por eso tras una triple ocasión en el minuto 88 para marcar el cuarto y finiquitar el partido, fallar las tres dio alas a Osasuna que anotó el 3 a 2 en tiempo añadido y de ahí al final, pánico en las gradas, como rezaría un título como cualquier otro. Al final la película acabó bien, sumando tres puntos para la tercera victoria de la temporada y asomarse a la media tabla con cinco puntos de ventaja antes de Navidad y esperar a empezar el año contra el Real Madrid con un pequeño margen para la tranquilidad clasificatoria. Excelente partido de Dani Rodríguez con un gol y dos asistencias y mención especial para el sacrificio de los dos laterales, Maffeo y Jaume Costa, bajo mínimos físicamente, pero ejemplares en derroche. ¿Y los representantes de Artà? Ambos en el banquillo hasta el minuto 70. Nada que añadir. ¡Feliz Navidad!