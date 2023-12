Las selecciones de Balears sub-15 y 17 femeninas de fútbol debutan hoy en la primera fase del Campeonato de España de combinados territoriales, que se disputará todo este fin de semana en el campo municipal de Son Moix. Esta mañana, a las 10:00 las cadetes y, a las 12:15 las juveniles, el combinado balear se medirá a Extremadura con la clara intención de sumar para llegar a la fase Oro, que da opción al título nacional. Mañana se medirán Extremadura y Catalunya y el domingo Balears contra la selección catalana.

Sub-15: Lista de las componentes del combinado balear

Las seleccionadas sub-15 de Balears, en las que hay cinco militantes del Atlético Baleares, son: Margarita Miguez Costa (Portmany); Saray Romero Pérez y Lola Guirín Obregoso (Collerense); Iasmina Bochis Petroi, Caterina Ferriol Ferriol, Abril Sampol Llorente, Teresa Febrer Ventayol y Olivia Colomar Arciniega (Atlético Baleares); María Rubio Romera y Carlota Crivelli Gálvez (Independiente); Erika Ortega Castilla y Aitana Alba Campallo (Son Cladera); , Claudia Segura García y Agata Pizá Aljama (Son Sardina); Alba Pérez Núñez (Manacor); Elisa Ramos Sánchez (Sporting De Mahón); Edurne. Galhardo Martil (Sant Lluís); y Rosa Amer Bauzà (Alcúdia).

Sub-17: El grueso del equipo lo componen Baleares y Son Sardina

Las componentes del combinado balear sub-17, donde también destaca la aportación del Atlético Baleares con seis futbolistas, es: Maria Bel Grimalt Fornés (Alcúdia); Teresa Lladó Feliu (Algaida); María Arjona Jiménez, Francina Vives Gil, Noa González Maturana, Ainhoa Ruiz Parets, Claudia Enseñat Galindo y Martina Mora Muñoz (Atlético Baleares); María De Gispert Sarabia, Lluïsa Ramis Bergas, Aitana Collado Puyol, Henar Gallardo Oses y Chloe González Izquierdo (Son Sardina); Laura Rosselló García y Carmela Bonomi (Collerense); Nuria Riudavets Barber (Sami); y Yajaira Cano Martínez y Erika Bautista Pérez (Constància).

Junta: La Balear rinde homenaje al trabajador Gabriel Vidal

La Federació de Futbol de les Illes Balears celebró ayer en Son Malferit una junta directiva, la última del presente año, en la que se tocaron distintos temas relacionados con los estamentos de esta territorial. En esta junta y uno de los momentos más emotivos fue la despedida como trabajador de la federación de Gabriel Vidal, persona que se ha jubilado y que ha estado ligado a ella casi veinte años. El presidente de la Balear, Pep Sansó, le entregó una placa en reconocimiento a su buen trabajo y recibió el sonoro aplauso de todos los presentes en la sala.

Isidro Marín: El técnico anuncia que deja el fútbol tras 43 años

El entrenador Isidro Marín, que ha dirigido a varios conjuntos en Mallorca, entre ellos, al Génova de regional, ha anunciado en las redes sociales que deja el fútbol. «Hace semanas tomé una de las decisiones más difíciles de mi vida, dejar el fútbol. Le he dedicado 43 años de mi vida, pero cuando deja de ser una prioridad y la motivación no es lo suficientemente grande para sacrificar otras cosas, es el momento de abandonar. Mi cabeza hace tiempo que me pedía dedicarme más a mi familia y a mis amigos. Lo mejor que me deja es la cantidad de grandes personas que he conocido, la principal mi mujer, que siempre ha estado a mi lado, sobre todo en los momentos difíciles, donde ser entrenador te muestra lo más ingrato de este deporte. No sé cómo es vivir sin el fútbol, pero sí sé que es momento de hacer otras cosas», manifestó.