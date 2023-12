Rafa Nadal continúa con su puesta a punto para llegar en las mejores condiciones posibles a su reaparición, que será en el ATP 250 de Brisbane del 31 de diciembre al 7 de enero. Y para ello ya se encuentra en la Rafa Nadal Academy en Kuwait, que inauguró en 2020 en el Sheikh Jaber Al-Abdullah Al-Jaber Al-Sabah international Tennis Complex.

Esta semana que entrenará en el país arábigo la aprovechará Nadal para aclimatarse a las altas temperaturas y al verano austral que se encontrará en su gira australiana, primero con el torneo de Brisbane y, a mediados del mes de enero, con el Abierto de Australia, primer grande del año y escenario de su último partido antes de la grave lesión en el psoas ilíaco que le ha mantenido un año alejado de las pistas.

Nadal comparte entrenamiento con Arthur Fils, el joven francés de 19 años que ha sido reciente finalista en las Next Gen ATP Finals. «Es genial estar aquí en Kuwait para entrenar unos días. Increíble el trato de todo el mundo. Gracias por todo», escribió el tenista de Manacor en sus cuentas oficiales en las redes sociales.

Jugando al parchís

Nadal, arropado por su equipo, ha compartido en redes sociales sus rutinas de grupo, jugando al parchís, posiblemente su entretenimiento favorito, junto a su entrenador Carlos Moyà, Marc López y su inseparable fisioterapeuta Rafel Maymó.

Nadal es consciente de la expectación que ha levantado su regreso a las pistas tras un año de ausencia. Pero a la vez, en días sucesivos a través de las redes sociales, ha transmitido mensajes de prudencia ante su vuelta. «Sigo pensando lo que dije en la última rueda de prensa, sigo pensando que no merecía terminar mi carrera deportiva en una sala de prensa. Me gustaría que terminara de otra manera, y he luchado y mantenido la ilusión en todo momento para que eso sucediera. Con las dudas, con los momentos malos, muy malos y con momentos mejores», explicó Nadal a pocas semanas de volver en Brisbane.

El pasado 4 de diciembre anunciaba sentirse «preparado» y esperaba «sentir otra vez esos nervios, esa ilusión, esos miedos y esas dudas» de la competición. Además, añadió lo que espera de él, «no esperar nada», y «tener la capacidad» de no exigirse lo que se ha exigido «durante toda mi carrera», ya que ahora está en un «terreno inexplorado». La cuenta atrás de su regreso a la competición ha empezado y medio mundo está a la espera.