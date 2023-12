El mes de diciembre arrancó con la noticia de la vuelta de Rafa Nadal a las pistas tras un año de parón para recuperarse de una lesión. El campeón de 22 grandes anunció que su primer torneo será en Brisbane, a principios de enero, y hoy ha publicado un vídeo en redes sociales hablando de sus sensaciones y de lo que espera de su vuelta.

"Tengo y he tenido miedo de anunciar las cosas, porque al final es un año sin competir y es una operación de cadera, pero lo que más me preocupa no es la cadera, es todo lo demás".