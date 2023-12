El mes de diciembre arrancó con la noticia de la vuelta de Rafa Nadal a las pistas tras un año de parón para recuperarse de una lesión. El campeón de 22 grandes anunció que su primer torneo será en Brisbane, a principios de enero, y hoy ha publicado un vídeo en redes sociales hablando de sus sensaciones y de lo que espera de su vuelta.

"Tengo y he tenido miedo de anunciar las cosas, porque al final es un año sin competir y es una operación de cadera, pero lo que más me preocupa no es la cadera, es todo lo demás". Con esta confesión empieza el manacorí sus explicaciones tras anunciar su regreso a la máxima competición. Nadal asegura que se "encuentra preparado" y confía en que "las cosas vayan bien y de tener la oportunidad de disfrutar en la pista otra vez".

Sobre su año de parón, el mallorquín asegura que ha sido "mucho tiempo" y espera "sentir otra vez esos nervios, esa ilusión, esos miedos y esas dudas" de la competición y espera de él "no esperar nada" y "tener la capacidad" de no exigirse lo que se ha exigido "durante toda mi carrera", ya que ahora está en un "terreno inexplorado".

Nadal confía en "aceptar que las cosas sean muy difíciles al comienzo" , darse "el tiempo necesario" y perdonarse "que las cosas vayan mal al comienzo, que es una posibilidad muy grande", pero siendo consciente de que "en un futuro no muy lejano las cosas pueden cambiar si mantengo la ilusión y el espíritu de trabajo y el físico me responde".

El torneo de Brisbane

El torneo ATP250 de Brisbane se disputará del próximo 31 de diciembre al 7 de enero de 2024 y los organizadores del evento de la confirmada la presencia de jugadores como el danés Holger Rune, el búlgaro Grigor Dimitrov, el estadounidense Ben Shelton o el británico Andy Murray. Aún no se sabe si Nadal lo disputará con ranking protegido por su larga lesión o por una invitación de la organización (actualmente es el 663 del mundo).