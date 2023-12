Antonio Vadillo no baja el listón de la exigencia ni la noche que su Palma Futsal se proclama campeón de la Copa Intercontinental. "Todavía podemos ser mejores como equipo", comentó tras el triunfo ante el Cascavel brasileño en la tanda de penaltis (3-3).

El técnico de los pistacho evidenció su alegría por haber conquistado el título que le acredita como el mejor del planeta. “Somos todos campeones del mundo, no solo yo. Estoy muy contento por los jugadores y por la gente del club. Somos un equipo nuevo que necesita trabajo y hemos tenido mucha adversidad en este sentido. Hace un mes hicimos una reflexión en el vestuario de lo que teníamos en juego y de la situación en la que estábamos. Lo importante para crecer era saber nuestras carencias y, a partir de ahí, fortalecer nuestras virtudes y lo hemos hecho muy bien. Nos hemos clasificado para la Copa de España con cuatro jornadas de margen, para la Final Four de la Champions y hemos ganado la Copa Intercontinental, por lo que quiero agradecer a los jugadores que han creído en el mensaje de lo que yo quería. El equipo se está haciendo más fuerte, aunque también es verdad que nos queda trabajo", reflexionó.

El preparado se felicitó por la expansión de la entidad. "Estoy muy contento por el Palma porque soy parte de este club y me siento orgulloso de haber aportado mi granito de arena a que crezca y que sea lo que es de cara al panorama internacional", dijo.

Eso sí, el jerezano confesó esta satisfacción tiene un peaje. "Estoy muy contento y muy cansado. El último mes creo que he dormido con mi mujer tres noches y se lo dedico a ellos porque mi hijo juega al fútbol, al fútbol sala, va al colegio y no he podido estar con él, ni le he visto en ningún entrenamiento ni partido. Mi hija está estudiando el bachillerato y la tengo apartada y le tengo que agradecer a mi mujer todo el esfuerzo que realiza porque teníamos muchos partidos seguidos de Liga, la Ronda Elite de la Champions y la Intercontinental. A partir de ahora a descansar y dedicarle un tiempo a ellos", resaltó convencido.

Vadillo reconoció que este gran éxito les aporta credibilidad para lo que resta de curso: "Este título significa que tenemos la espalda cubierta y nos da a un colchón, pero es que en dos semanas tenemos las semifinales de la Supercopa de España, la Copa del Rey ante Industrias y varios objetivos abiertos, y eso que no estamos ni en la mitad de la temporada. Esto habla muy bien de equipo, pero no nos vamos a conformar".

El andaluz admitió que el hecho de que se marcharan seis futbolistas en verano trastocó sus planes para mantener el nivel: "Somos conscientes de que somos un equipo nuevo y que nos iba a costar llevar tres o cuatro competiciones al máximo nivel. Había que cumplir el objetivo de meternos en la Copa de España y, a partir de ahí, empezamos a gestionarlo de forma diferente".