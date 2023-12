Entre bromas y con humildad, José Tirado se mostró emocionado por lograr el título de campeón del mundo. "A partir de ahora solo podemos ir a peor, debemos asimilar poco a poco lo que nos ha pasado. Nos dicen hace dos o tres años que íbamos a ganar la Champions y la Intercontinental, y meternos en otra Final Four y no nos lo hubiéramos creído y eso que soy un soñador", reflexionó el director general del Palma Futsal tras el triunfo en los penatis frente al Cascavel brasileño (3-3).

El calvianer, que atendió a los enviados especiales de los medios mallorquines en el aparcamiento del Ginásio Costa Cavalcante de Foz do Iguaçu, evidenció su alegría por lo que acababa de suceder en la pista. "No hay palabras para este 2023, es impresionante. Me quedo que hace doce o trece años cogí un camino en el que intenté convencer a todo el mundo que se creyera que un día seríamos los mejores del mundo. Todos se rieron, pero hoy se ha demostrado que si trabajas y te esfuerzas, hay veces que los sueños se consiguen. Le hemos demostrado al mundo entero, y sobre todo a Mallorca, que lo que tenemos es único", comentó antes de ir más allá en su reflexión. "Y el partido ha sido ‘made in Palma Futsal’ teniendo que remontar, hemos ganado en Brasil, que es la cuna del fútbol sala y ante dos mil personas, todos animando al Cascavel. Me alegro porque detrás está el trabajo de muchísima gente, de los patrocinadores, de los medios que lleváis muchos años volcados con nosotros y, al final, nos hemos convertido en el equipo del pueblo. Hoy Mallorca ha vibrado orgullosa y somos los campeones del mundo", apuntó.

El dirigente recordó que, después de ser campeones de la Champions en mayo, el equipo perdió a futbolistas importantes como Marlon, Tomaz y Eloy Rojas, entre otros. "Quiero darle la enhorabuena a los jugadores, a Vadillo, al cuerpo técnico y a los trabajadores del club. No hay que olvidar que nos han quitado a seis jugadores y tenemos la dificultad de hacer un equipo nuevo y lo vamos sacando adelante porque tenemos un ADN y una pasión que marca la diferencia", destacó.

Por último, Tirado aseguró que no tenía fe en que la tanda de penaltis, con una suerte tan esquiva durante muchos años para el Palma Futsa, saliera bien: "Tenía confianza, la historia ha cambiado y nos hemos convertido en un equipo campeón de mentalidad y de ganas. Hemos hecho una tanda de penaltis espectacular y Luan, como siempre, ha vuelto a estar increíble, ha parado dos penaltis. Era difícil ganar en Brasil".