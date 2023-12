Antonio Vadillo se felicitó por el esfuerzo de sus jugadores para tumbar al Lubawa polaco. «El equipo se ha mostrado fuerte a nivel mental y ha insistido hasta abrir la lata. Y ahí ya ha metido el tercero, que nos ha dado tranquilidad», señaló el técnico del Palma Futsal en la sala de prensa de Son Moix.

El preparador evidenció su satisfacción por el triunfo. «Estos partidos hay que sacarlos adelante, pero es que, además, hemos jugado bien, hemos tenido muchas situaciones de gol y ellos en tres llegadas han tenido el mismo acierto que nosotros. En la segunda parte nos han impuesto un juego mucho más directo, trabajando en las segundas acciones, han tenido un par de ellas al igual que nosotros, pero ahí nosotros ya no hemos sido tan superiores», dijo. «El partido se había puesto peligroso porque una derrota nos dejaba fuera. Eso lo hemos gestionado bien y en la segunda parte hemos concedido poco», agregó convencido.

El jerezano no titubeó cuando se le preguntó cómo afrontarían el encuentro ante el Hit Kiev del sábado, en el que un empate le bastaría para obtener el billete para la ‘Final Four’ de la UEFA Futsal Champions League. «Todos los partidos están siendo muy duros y el sábado no será nada diferente. Esto ya se está viendo en todos los partidos de la Champions y no vamos a pensar que nos vale el empate. Saldremos a por la victoria. La intención será ganar, no vamos a renunciar a nuestro juego. Todos hubiéramos firmado llegar al último partido en casa valiéndonos dos de tres resultados posibles», reflexionó ante los periodistas.