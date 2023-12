El Illes Balears Palma Futsal está a punto de seguir haciendo historia en la UEFA Futsal Champions League. Los mallorquines han vencido este jueves al Lubawa polaco en un encuentro muy complicado y se meterá en la 'Final Four' si el sábado empata o gana al Hit Kiev en el Palau de Son Moix (3-1). Los goles de Marcelo, Bruno Gomes y Moslem han dado el triunfo ante el campeón polaco, que ha vendido muy cara su piel ante los dos mil espectadores que han acudido al duelo. No ha sido hasta seis minutos del final cuando han podido desatascar un duelo que infundía mucho respeto ya que, en el caso de derrota, se quedaban fuera del privilegio de estar entre los cuatro mejores de Europa.

Ahora la Ronda Elite se queda en un escenario ideal, pero toca rematar la faena ante los ucranianos, que han tumbado al Olmissum a solo dos segundos del final en el choque anterior (3-4).

Los locales tenían claro que no querían ser sorprendidos como en el duelo del miércoles ante el Olmissum croata (3-5). El ritmo ha sido endiablado desde el inicio y daba la impresión que los pistacho querían mostrarse fluidos para aprovechar su mayor talento, pero los polacos han demostrado que saben lo que hacen. Fabinho, Gordillo, con mucho protagonismo por la ausencia del lesionado Tayebi, y Moslem lo han intentado, pero los visitantes también han mostrado los dientes con un chut de Claudinho que ha repelido Luan Müller.

Daba la impresión que era cuestión de paciencia que llegara el tanto del Palma, aunque en ocasiones parecían algo acelerados para instalar el 1-0. Rómulo, en dos ocasiones, y Moslem, que está a un gran nivel, ha disfrutado de oportunidades, pero no había manera. Hasta que una gran acción del iraní, sublime en el estreno, le ha servido el balón a Marcelo, que ha fusilado al meta Víctor López. Los isleños ya habían hecho lo más difícil, pero tenían que ampliar el marcador. Y ocasiones las ha tenido, pero es una evidencia que no está inspirado porque genera mucho más de lo que consigue. Gordillo, con su característica media vuelta, ha probado suerte, incluso Cleber desde su propio campo también, pero el 2-0 no llegaba.

El Lubawa, que es el gran dominador de la Liga de su país, llegaba poco, pero en una de ellas le ha sonreído la fortuna. Porque en un tiro que no llevaba aparente peligro de Pedro Silva, Raszkowski ha metido el pie para desviar la pelota y dejar sin reacción a Luan Müller. El Palma no se ha venido abajo y Gordillo ha podido vengarse poco después, pero el 1-1 se ha quedado hasta el descanso.

Los de Vadillo debían apretar el acelerador en la segunda parte y Vilian y Cleber, con fuertes disparos, no han acabado de ajustar su puntería. Incluso Luan también, pero Víctor López ha reaccionado rápido. El choque se ha alocado por momentos, con un Lubawa que ha elevado su agresividad para tratar de incomodar al rival y lo ha conseguido en algún tramo. Incluso ha metido miedo en el Palau con un obús de Kriezel, primero, y de Pedro Silva, después, que ha despejado Luan como ha podido.

El Palma Futsal se ha tirado de los pelos justo después, con una jugada de Moslem y que Bruno Gomes ha rematado desviado. Quedaban doce minutos y todo estaba abierto. La ansiedad ha empezado a aparecer de verdad, sobre todo después de que Luan atrapara de forma increíble un remate a bocajarro de Mrowiec a dos palmos de la portería. Ver para creer. Cleber ha probado de solucionar el problema con una sensacional acción, pero su disparo ha tocado en los dedos del meta y después ha pegado en el larguero.

Al Lubawa solo le separaba un gol de la gloria y ya ha pasado a apostar por un juego descaradamente directo que obligaba a recular a los mallorquines. Claudinho y Kriezel han vuelto a crear peligro y daba la impresión que al Palma se le acababa la gasolina. Y ahí es cuando deben aparecer los mejores. Y Bruno Gomes, en una extraordinaria acción de pívot, ha sentado al cierre con un giro, el tiro lo ha despejado el meta, pero a la segunda no ha fallado. La locura se ha adueñado del Palau porque veía la cuesta muy empinada.

Solo quedaban seis minutos y no había que bajar los brazos. Y lo bueno es que el Palma ha puesto tierra de por medio medio gracias a Moslem. El iraní se ha ganado el espacio y ha soltado un derechazo imposible para Víctor López. Este 3-1 era oro, pero todavía quedaban 3:41 para el final. El Lubawa lo ha intentado con portero-jugador, pero ahí los anfitriones han demostrado oficio hasta el final. Qué alivio. Solo queda un esfuerzo más para volver a estar entre los cuatro mejores de Europa.

lles Balears Palma Futsal: Luan Muller, Chaguinha, Rivillos, Fabinho y Rómulo. También jugaron Carlos Barrón, Vilian, Cleber, Moslem, Bruno Gomes, Gordillo, Marcelo.

Lubawa: Víctor López, Kaniewski, Lemos, Mrowiec y Jankowski. También jugaron Zadroga, Sendiewki, Everton. Claudinho, Pedro Silva, Kriezel, Raszkowski, Grubalski y Dosa.

Goles: 1-0, Marcelo, min. 13. 1-1, Raszkowski, min. 17. 2-1, Bruno Gomes, min. 34. 3-1, Moslem, min. 36.

Árbitros: Dejan Veselic (Eslovenia) y Miguel Castilho (Portugal). Amarillas a Adriano Lemos y Mrowlec.