Tras su pavoroso accidente del viernes, Carlos Sainz no levanta cabeza en Abu Dhabi. Acabó último en los terceros libres matinales este sábado y no ha superado la primera ronda de clasificación, algo que no le sucedía desde 2019. El piloto de Ferrari, que saldrá 16º en parrilla este domingo, ha terminado muy tocado por cúmulo de errores en un fin de semana que cierra la temporada.