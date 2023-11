El Andratx se enfrentará a la Real Sociedad en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. Todo un premio para el conjunto mallorquín, que celebró por todo lo alto el sorteo de esta ronda –en la que tenía asegurado un rival de Primera División– al haberle tocado enfrentarse a uno de los equipos de moda del fútbol nacional, europeo y mundial: el municipal de Sa Plana recibirá a un equipo que está disputando la Champions League, que está clasificado en la zona alta de LaLiga EA Sports y que tiene en sus filas a toda una estrella como el japonés Take Kubo; con el añadido de que el nipón jugó dos temporadas en el Mallorca.

«Era uno de los tres que queríamos», afirmó el presidente Rafael Ribot. Más fortuna, imposible. De los 16 equipos que podían caerle en suerte al Andratx, tres eran los preferidos: Athletic Club, Betis y Real Sociedad. Y nadie quería cruzarse con el Villarreal –debe jugarse el día 22, casi sin tiempo para los preparativos del partido– ni con el Mallorca.

Sa Plana acogerá el encuentro el miércoles 6 de diciembre, a partir de las 16:00 horas. El partido lo podrán ver por televisión (Movistar) quienes no estén entre los 2.000 afortunados que vivirán el duelo en el campo del Andratx. Se instalarán gradas supletorias en los dos fondos, como ya se hizo hace dos años en la eliminatoria frente al Sevilla.

El jugador que quizás más destacó aquel día fue el centrocampista Miquel Llabrés, ahora también uno de los capitanes del equipo y que estaba exultante: «Los equipos que están por arriba hacen más ilusión. Estamos muy contentos, la verdad es que la Real era uno de los mejores equipos que nos podía tocar. Está en Champions, es un equipo buenísimo, y será una experiencia jugar contra ellos».

«Recibir a un equipo de Primera en tu pueblo, con tu gente, me hace mucha ilusión», añadió el exbermellón, a quien no le habría desagradado un derbi copero. «A mí el Mallorca no me molestaba, pero preferíamos otro equipo. Aunque los habríamos recibido con los brazos abiertos», apuntó, antes de enviar un mensaje a su afición: «Que confíen en nosotros, que Sa Plana es mágica y que vengan a animarnos».

Kevin García

«No nos podemos quejar, yo creo que nos ha tocado un gordo porque es uno de los clubes que mejor fútbol está haciendo, como el Girona, y además está jugando la Champions League», señaló por su parte Kevin García, uno de los veteranos del equipo y que en su día jugó con el Mallorca en Primera. «Al final, todo futbolista quiere jugar contra equipos grandes y creo que a día de hoy la Real es un equipo grande», aseveró.

Además, el defensa zurdo –que puede jugar de central o lateral–,señaló que «lo bueno que tiene la Copa es que, al ser a partido único y en el campo del en teoría más débil, siempre hay opciones». « Daremos el 100% para conseguir algo importante para el club», concluyó el que es uno de los capitanes de los ‘gallos’.

Por último, el técnico José Contreras, que no pudo seguir el sorteo porque estaba trabajando y se enteró a través de los mensajes que le enviaban al móvil, destacó que «jugar ante un equipo de Champions será histórico».

Además será un día inolvidable para Alberto Andonegui, expresidente del Andratx, uno de los abonados más veteranos del club mallorquín y que también es socio y ferviente seguidor de la Real Sociedad.