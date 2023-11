Paula Barceló, Natalia Romero, Gemma Triay, Duna Gordillo, Mario Mola, Adrián Castaño, Marc Tur, Joan Cardona, Marcus Cooper, Joan Reinoso y Alex Sánchez son algunos de los 254 deportistas más destacados de Balears que percibirán este año ayudas del Govern, hasta un máximo de 20.000 euros por deportista en 2023.

La Direcció General d'Esports concede este año un millón de euros en esta línea de ayudas individualizadas a los deportistas destacados, 60.000 euros más que el año pasado, para que puedan mejorar sus medios de entrenamiento y acceso a las competiciones en 2023, ha informado la Conselleria de Turismo Cultura y Deportes.

Las ayudas se han concedido a 254 deportistas de los 311 solicitantes en la convocatoria. Los importes de las ayudas son de un máximo de 20.000 euros por deportista y dependen de los resultados deportivos conseguidos por el solicitante entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022. Se valoran los resultados destacados a nivel mundial (campeonatos y copas del mundo, Juegos Olímpicos, Juegos Paralímpicos, Universiada, campeonatos del mundo universitario, etc.); europeo (campeonatos de Europa, copas de Europa, rankings europeos, etc.); internacional (Juegos del Mediterráneo, Campeonatos Iberoamericanos, etc.) y nacional (campeonatos de España, copas de España, rankings nacionales, etc.).

La convocatoria sigue manteniendo el fomento del deporte femenino mediante el factor multiplicador de la puntuación a las deportistas. El BOIB publica este jueves la resolución de las ayudas.