Un fan del RCD Mallorca ha descubierto una nueva función de la aplicación de mensajería móvil WhatsApp que tiene en jaque a la planta noble del club bermellón. Esta nueva función no es nada fácil de encontrar pero supone todo un hallazgo informativo y, sin duda, una buena noticia para Javier Aguirre y sus esquemas. Bartolome Kustudić, natural de Sineu y abonado del RCD Mallorca de toda la vida, descubrió esta nueva función el pasado lunes, cuando quiso compartir una foto de un jugador mallorquinista con un grupo de amigos.

El grupo de WhatsApp en cuestión se llama Patidors de Son Moix y todos sus integrantes tienen en común el amor por el conjunto de Son Moix. Así, a las 11:39 horas de la mañana del lunes y tras diversas conversaciones sobre el partido contra el Getafe CF, Bartolomé Kustudić, familiar lejano del exjugador mallorquinista Miodrag Kustudić, quiso compartir una foto de un defensa bermellón para resaltar su importancia y fortaleza. Justo en ese momento, y al pulsar de forma prolongada sobre la instantánea, Kustudić descubrió una opción que no dudó en ejecutar. Tal posibilidad era, ni más ni menos, que la opción de renovar a Gio González hasta 2026. Aficionado, abonado y director deportivo a la vez. Kustudić no dudó en pulsar para renovar a Gio y de forma inmediata el grupo recibió un vídeo del lateral derecho uruguayo. Si esto no es el metaverso, que lo vengan a ver.

Giovani González llegó al RCD Mallorca en el mercado de invierno de la temporada 2021-22 y desde entonces ha disputado 37 partidos como mallorquinista, anotando un gol y dando dos asistencias. Internacional con Uruguay, Giovani González renueva vía WhatsApp y seguirá siendo mallorquinista por mucho tiempo