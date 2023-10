España se clasificó de forma matemática para la Eurocopa del 2024 con una merecida victoria ante Noruega. Gavi fue otra vez un torbellino y marcó el gol de la victoria aprovechando un rechace. Un tanto con suspense por una larga revisión del VAR, que el árbitro esta vez concedió a diferencia de lo que pasó en el primer tiempo con Morata.

De la Fuente se guardó una sorpresa para el once. La presencia de Ansu Fati, repescado por la lesión de Yéremi Pino, para ocupar la banda izquierda junto a otra novedad, Fran García, quien entró por Balde. El tercer cambio era previsible, Fabián Ruiz por Merino en la medular.

España se asentó bien en el encuentro. Fue el único dueño del balón ante una Noruega replegada, que basaba sus opciones en las contras conducidas por Odegaard y finalizadas por Halaand.

El conjunto español tuvo paciencia y empezó a encontrar grietas. Ferran Torres hincó el diente y habilitó a Carvajal, quien probó de sorprender por el palo corto en vez de buscar el pase de la muerte hacia Morata.

Morata la lía

El goleador del Atlético fue protagonista de la jugada insólita del encuentro. Strandberg falla en un despeje a centro de Carvajal, el balón se dirigía lentamente hacia la portería cuando apareció Morata para empujarlo sobre la línea. Rodri, en la celebración ya le avisó que cometió una temeridad, y efectivamente, el VAR anuló el gol por fuera de juego porque el capitán estaba avanzado en el inicio de la acción. De no tocar el esférico, el gol era válido. Increíble, pero cierto.

Noruega tuvo entonces un momento de subidón, aunque España resistió y volvió a respirar con un lanzamiento con el exterior de un incisivo Carvajal que salió lamiendo el poste. Morata esta vez estuvo mejor en cabecear una falta lanzada por Ferran y España ganó en tranquilidad.

La amenaza de Haaland

Sin embargo, con Haaland siempre hay riesgo. Dos arrancadas de la estrella del City encendieron el Ullevaal Stadion. En ambas, Laporte estuvo acertado en cortar primero y en bloquear un tiro después. Le Normand, por su parte, vio una amarilla por un agarrón que le condicionaba en su marcaje al tanque nórdico.

Un trallazo de Rodri buscando la escuadra que se fue por poco puso el punto y final a un primer tiempo en el que España se habría marchado con ventaja de no ser por la acción infantil de Morata.

Doble cambio efectivo

De la Fuente intervino ya en el descanso dando entrada a Oyarzabal por Ansu Fati poco participativo y David García por el amonestado Le Normad. El realista creó peligro nada más entrar en juego y por fin llegó el premio del gol.

Ferran Torres tira cruzado, Morata rechaza de forma involuntaria, la pelota cae en los pies de Gavi, quien marca con la zurda.

La accion llevó a una eterna revisión del VAR porque Morata estaba cerca del portero en fuera de juego. Sin embargo, no lo tapaba para nada y finalmente, el colegiado esta vez sí que concedió el tanto.

Noruega, desesperada

Con este gol, Noruega estaba eliminada y se jugó el todo por el todo con la entrada de dos puntas, Sorloth, del Villarreal, y el joven Antonio Nusa, de 18 años, del Brujas. El cambio de chip se notó y Unai Simón tuvo que hacer su primera intervención importante a un disparo del propio Nusa, aclamado a su entrada.

Fue una fase de apuro y De la Fuente buscó amarrar con el debutante Pedraza por Ferran Torres. España pasó a jugar con un doble lateral con el jugador del Villarreal y Fran García, mientras que Oyarzabal pasó a la derecha.

Pedraza salió con desparpajo y, a la primera que tuvo, probó un zurdazo ajustado. El seleccionador añadió más músculo con la presencia de Sancet por un ovacionado Gavi. Quedaban diez minutos y tocaba amarrar.

Fue entonces cuando Haaland disparó por primera vez en un remate centrado al primer toque. En el otro lado, Morata no acertó en picar un balon ante Nyland, aunque estaba en fuera de juego. No fue la noche de los dos 'nueves'. El rojbilanco, desfondado, dejó paso a Joselu para el sprint final. Noruega no pudo más. España se clasificó y, de rebote, también dio el pase a Escocia. El grupo quedo finiquitado a falta de las dos jornadas de noviembre.